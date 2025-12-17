0 800 307 555
ру
Китайский iPhone Air за полцены: представлен новый флагман Vivo S50 Pro mini (фото)

Технологии&Авто
Китайская компания представила свой новый компактный флагман — Vivo S50 Pro Mini. Новинка получила действительно флагманские характеристики, но делает ставку не только на производительность.

Характеристики Vivo S50 Pro mini

Vivo серьезно переделала дизайн серии S. В S50 Pro Mini камера расположена горизонтальным блоком на приподнятом модуле — зрительно он напоминает стиль iPhone Air. Задняя панель выполнена из плоского стекла, а рамка — из металла аэрокосмического класса. Толщина смартфона составляет 8,1 мм, вес — около 192 г. Защита от воды и пыли соответствует стандартам IP68 и IP69.
В смартфоне используется плоский 6,31-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K (2640×1216 пикселей), частотой обновления 120 Гц и соотношением экрана к корпусу 94,38%. Пиковая яркость достигает 5000 нит, поддерживается PWM-затемнение 4320 Гц для защиты глаз. Под экраном расположился ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.
Новинка использует процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, обеспечивающий существенный прирост производительности по сравнению с Dimensity 9300+ в предшественнике. Процессор работает в паре с до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1 емкостью до 512 ГБ.
Блок камер остался таким же, как у предыдущего поколения. Основной модуль — 50 Мп (1/1,56 дюйма, OIS, f/1.57), перископический телефото модуль — 50 Мп Sony IMX882 с 3x оптическим зумом и OIS, ультраширокоугольный модуль — 8 Мп с углом обзора 110°. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп.
Несмотря на компактные габариты, смартфон Vivo S50 Pro mini получил аккумулятор емкостью 6500 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная — 40 Вт. Также заявлены стереодинамики, линейный вибромотор по оси X, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 и Android 16 с оболочкой OriginOS 6.

Цена

Vivo S50 Pro Mini вышел в Китае в цветах Confession White, Inspiration Purple и Deep Space Black. Цены на разные версии выглядят так:
  • 12 ГБ + 256 ГБ — 3699 юаней (около $524)
  • 12 ГБ + 512 ГБ — 3999 юаней (около $567)
  • 16 ГБ + 512 ГБ — 4299 юаней (около $609)
По материалам:
ITC.ua
