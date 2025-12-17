0 800 307 555
Техническое состояние авто в Украине хотят проверять прямо на дорогах

Технологии&Авто
В Украине планируют ввести придорожный технический контроль с остановкой авто прямо на дороге, а идею объясняют повышением безопасности движения.
Генеральный директор Luaz Motors Вадим Игнатов сообщил, что такой формат проверок неэффективен и несет коррупционные риски.
Об этом говорится в статье УНИАН.

«Не надо его (техническое состояние авто, — УНИАН) измерить или что-то проходить на дорогах. Это совсем неразумная и ненужная трата денег. Например, экологические требования, если на улице низкая температура, вообще нельзя измерить, потому что не существует приборов для корректной оценки. Нельзя на дороге качественно контролировать техническое состояние авто», — отметил Игнатов.
По словам эксперта, техосмотр целесообразнее контролировать цифровыми методами и без остановок авто, по аналогии с проверкой автогражданки через базы данных и камеры фиксации. Поскольку полиция уже видит информацию по номерным знакам в планшетах, а камеры автоматической фиксации научились распознавать автомобили без страховки.
Он подчеркнул, что качественный технический контроль, в частности экологических показателей, на дороге невозможен и уже приводил к злоупотреблениям в прошлом, когда экологическая инспекция останавливала авто на дорогах и штрафовала водителей, ссылаясь на сомнительные показатели.
Игнатов напомнил, что тогда эта практика завершилась лавиной судебных тяжб, когда водители массово обжаловали штрафы и доказывали, что обеспечить объективный и качественный технический контроль просто на дороге невозможно. Именно поэтому возврат к такой модели эксперт считает не только расточительством средств, но и потенциальным источником коррупции.
«Это злоупотребление, коррупционные риски и совершенно неэффективный способ контроля», — добавил эксперт.
Правительство планирует ввести обязательный технический контроль для всех транспортных средств, включая легковые автомобили. Сейчас это требование действует только для коммерческих грузовиков и автобусов.
По словам замминистра развития общин и территорий Сергея Деркача, в Украине должен заработать придорожный технический контроль. Так, украинские контрольные службы смогут остановить на дороге авто и полноценно проверить техническое состояние транспортного средства.
По материалам:
УНІАН
Авто
