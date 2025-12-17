Техническое состояние авто в Украине хотят проверять прямо на дорогах Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Техническое состояние авто в Украине хотят проверять прямо на дорогах

В Украине планируют ввести придорожный технический контроль с остановкой авто прямо на дороге, а идею объясняют повышением безопасности движения.

Генеральный директор Luaz Motors Вадим Игнатов сообщил, что такой формат проверок неэффективен и несет коррупционные риски.

Об этом говорится в статье УНИАН





«Не надо его (техническое состояние авто, — УНИАН) измерить или что-то проходить на дорогах. Это совсем неразумная и ненужная трата денег. Например, экологические требования, если на улице низкая температура, вообще нельзя измерить, потому что не существует приборов для корректной оценки. Нельзя на дороге качественно контролировать техническое состояние авто», — отметил Игнатов.

По словам эксперта, техосмотр целесообразнее контролировать цифровыми методами и без остановок авто, по аналогии с проверкой автогражданки через базы данных и камеры фиксации. Поскольку полиция уже видит информацию по номерным знакам в планшетах, а камеры автоматической фиксации научились распознавать автомобили без страховки.

Он подчеркнул, что качественный технический контроль, в частности экологических показателей, на дороге невозможен и уже приводил к злоупотреблениям в прошлом, когда экологическая инспекция останавливала авто на дорогах и штрафовала водителей, ссылаясь на сомнительные показатели.

Игнатов напомнил, что тогда эта практика завершилась лавиной судебных тяжб, когда водители массово обжаловали штрафы и доказывали, что обеспечить объективный и качественный технический контроль просто на дороге невозможно. Именно поэтому возврат к такой модели эксперт считает не только расточительством средств, но и потенциальным источником коррупции.

«Это злоупотребление, коррупционные риски и совершенно неэффективный способ контроля», — добавил эксперт.

Правительство планирует ввести обязательный технический контроль для всех транспортных средств, включая легковые автомобили. Сейчас это требование действует только для коммерческих грузовиков и автобусов.

По словам замминистра развития общин и территорий Сергея Деркача, в Украине должен заработать придорожный технический контроль. Так, украинские контрольные службы смогут остановить на дороге авто и полноценно проверить техническое состояние транспортного средства.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.