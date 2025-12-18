ТОП-5 популярных авто, разочаровавших владельцев из-за технических проблем Сегодня 05:03 — Технологии&Авто

ТОП-5 популярных авто, разочаровавших владельцев из-за технических проблем

Несмотря на репутацию надежных и массовых моделей, даже популярные автомобили могут иметь серьезные технические изъяны, которые становятся очевидны только с годами эксплуатации.

Лучше всего об этом свидетельствуют отзывы реальных владельцев на профильных форумах, где люди открыто делятся проблемами, с которыми сталкиваются каждый день. В некоторых случаях эти неисправности столь распространены, что повлияли на имидж целых модельных лет.

Toyota RAV4 (2019)

Кроссовер, традиционно считающийся эталоном выносливости, неожиданно разочаровал владельцев версий 2019 года. Самая частая жалоба — рывки и задержки во время резкого ускорения, особенно в городском потоке или при маневрах. Компания ограничилась техническим бюллетенем и не объявляла официальный отзыв, а обновление программного обеспечения трансмиссии получали только те, кто настойчиво обращался к дилерам.

Hyundai Sonata (2011)

Седан с претензией на премиальность столкнулся с масштабными проблемами силового агрегата. Владельцы массово сообщали о повышенном расходе смазки, износе подшипников, поршневой группы и посторонних шумах в двигателе. В итоге ситуация дошла до коллективного иска, что серьезно отразилось на репутации модели на вторичном рынке.

Nissan Altima (2013)

Проблемы с вариаторами Nissan хорошо известны, но именно Altima 2013 года стала одним из самых проблемных примеров. По словам владельцев, коробки передач выходили из строя еще до пробега 100 тыс. км. Компания была вынуждена продлить гарантию и внести конструктивные изменения, однако отрицательный шлейф тянулся за моделью еще много лет.

Nissan Pathfinder (2006)

В этом случае речь идет о серьезной инженерной ошибке: охлаждающая жидкость могла попадать в трансмиссию через радиатор. Последствия были катастрофическими — полный выход из строя коробки передач. Владельцам часто приходилось менять и трансмиссию, и радиатор за свой счет, что делало эксплуатацию чрезвычайно дорогой.

Honda Civic (2002)

Несмотря на всеобщую репутацию надежности, Civic в 2002 году стал исключением. Владельцы жаловались на массовые проблемы с коробкой, которые возникали еще до достижения 200 тыс. км пробега. Для многих это стало неприятной неожиданностью, учитывая имидж модели как «беспроблемной».

