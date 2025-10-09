Какими авто наиболее недовольны владельцы (инфографика) Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Какими авто наиболее недовольны владельцы (инфографика)

Эксперты определили автомобили, которыми более всего недовольны их владельцы.

Об этом Об этом пишет Consumer Reports.

Они проанализировали данные нашего последнего опроса участников, чтобы оценить текущее состояние удовлетворенности владельцев транспортных средств. Оценка удовлетворенности владельцев, основанная на том, говорят ли владельцы, что они точно купили бы тот же автомобиль снова, если бы им дали выбор, измеряет, оправдал ли автомобиль ожидания.

К сожалению, каждый год появляются модели от автопроизводителей, которые говорят громкие слова, но не могут обеспечить результат. И их мы часто видим в списке моделей, которыми наименее довольны.

В рейтинг вошли обычные легковые автомобили, кроссоверы и внедорожники.

Самый низкий рейтинг удовлетворенности оказался у гибридного внедорожника Jeep Grand Cherokee PHEV. Всего 34% владельцев модели заявили, что рекомендуют купить этот автомобиль.

Главной проблемой Jeep Grand Cherokee PHEV эксперты назвали достаточно высокий расход топлива для своего класса. Более того, гибридная версия внедорожника значительно дороже модели исключительно с ДВС.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.