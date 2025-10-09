WhatsApp для iPhone получил встроенный переводчик сообщений
После запуска функции перевода на Android несколько недель назад, WhatsApp начал разворачивать свой инструмент перевода сообщений и для пользователей iPhone. Новая возможность доступна в версии 25.28.74 и позволяет переводить сообщения на 21 язык без надобности во внешних сервисах.
Как работает перевод в WhatsApp
Чтобы проверить, доступна ли функция перевода, необходимо:
- Нажмите и удерживайте любое сообщение в чате.
- Выбрать пункт Больше.
- В меню найти опцию Перевести.
При первом использовании WhatsApp предлагает выбрать языки оригинала и перевода и загрузить соответствующие языковые пакеты на устройство. После этого пользователь сможет переводить сообщения даже без подключения к Интернету.
Загруженные языки можно найти или удалить в разделе Настройки > Перевод > Загруженные языки.
Ограничение функции
Meta уточняет, что перевод доступен только для текстовых сообщений, то есть можно переводить как отправленные, так и полученные тексты в частных и групповых чатах. Однако местонахождение, документы, контакты, стикеры и GIF-файлы переводить нельзя.
Для работы функции требуется стабильный Wi-Fi или мобильный интернет и достаточно места для языковых пакетов.
