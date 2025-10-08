Украинский авторынок переходит на электричество: сентябрь показал рекорд Сегодня 21:04 — Технологии&Авто

Украинский авторынок переходит на электричество: сентябрь показал рекорд

Распределение типов горючего на украинском рынке легковых авто заметно меняется. Если раньше безоговорочным лидером оставался бензин, то теперь все больше водителей выбирают электромобили и гибриды.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Внутренний рынок

Структура внутреннего рынка остается относительно стабильной. Бензиновые авто удерживают лидерство с долей 43%, без изменений по сравнению с предыдущим периодом. Дизель занимает второе место (28,5%), несколько снизившись на 0,6 п.п.

Доля авто с газобаллонным оборудованием (ГБО) выросла до 21,2% (+0,3 п.п.), доля электромобилей до 4,9% (+0,2 п.п.).

Инфографика: eauto.org.ua

Импорт б/у авто

Именно импорт подержанных машин — главный двигатель изменений топливной структуры. Хотя бензиновые автомобили все еще доминируют (44,1%), их доля сократилась на 3,4 п.п.

Зато доля электромобилей выросла до 28,5% (+2,9 п.п.), что является рекордным показателем. Это подтверждает, что именно электрические модели сейчас чаще всего выбирают для ввоза в Украину, в частности из-за действия налоговых льгот.

Дизель стабилизировался на уровне 19,1% (+0,8 п.п.), в то время как гибриды (5,2%) несколько потеряли позиции из-за конкуренции с полноценными электромобилями.

Инфографика: eauto.org.ua

Новые легковые авто

В этом сегменте произошли наиболее заметные изменения. Впервые в истории украинского рынка электромобили (33,9%) стали абсолютными лидерами, показав прирост на 5,9 п.п. Это результат активного выхода китайских брендов и приближение даты возврата НДС на растаможку электрокаров.

Доля бензиновых авто уменьшилась до 31,3%, гибридов до 20,2%, а дизель просел до 14,3% (-2,6 п.п.).

Инфографика: eauto.org.ua

Электромобили — новые лидеры рынка

В сентябре электромобили впервые возглавили сегмент новых авто и укрепили позиции среди подержанных. Этот тренд свидетельствует о необратимом переходе автопарка Украины на электрификацию.

Впрочем, нынешний ажиотаж носит временный характер. Рост стимулируется главным образом из-за налоговых льгот. С 1 января 2026 года возвращение НДС на растаможку увеличит стоимость электромобилей как минимум на 20%.

Следовательно, рекорды сентября — это не только показатель высокого спроса, но и реакция рынка на ожидаемое удорожание. Украинские покупатели и импортеры пытаются использовать последние месяцы льготных условий, пока покупка электрокаров остается максимально выгодной.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.