ТОП-10 лучших электромобилей года
Kia EV3 назвали самым лучшим электромобилем 2025 года по версии экспертов Autocar.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Среди основных преимуществ Kia EV3 специалисты называют:
- большой запас хода для своего сегмента,
- удобная информационно-развлекательная система,
- просторный салон,
- вместительный багажник.
ТОП-10 лучших электромобилей
- Kia EV3
- Hyundai Ioniq 5 N
- Cupra Born
- Renault 5 EV
- Volkswagen ID.7
- Porsche Taycan
- Rolls-Royce Spectre
- Tesla Model 3
- BMW i7
- Skoda Elroq
Отметим, что по результатам сентября на украинском рынке впервые бестселлером месяца стал электромобиль Volkswagen ID. Unyx
Лидеры рынка электрокаров в Украине
Среди подержанных «электричек»:
- BYD Song Plus EV;
- Honda eNS1;
- Volkswagen ID. Unyx;
- Zeekr 7X;
- Audi Q4 e-tron.
Среди новых электромобилей:
- Tesla Model Y;
- Tesla Model 3;
- Nissan Leaf;
- Kia Niro EV;
- Hyundai Kona Electric.
Ранее Finance.ua писал, что с началом следующего года украинцы, которые намерены приобрести электромобиль, лишатся возможности воспользоваться налоговыми льготами. Эксперты предполагают, что это приведет к увеличению импорта электрокаров в октябре-ноябре, когда люди будут спешить воспользоваться выгодными условиями.
