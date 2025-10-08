ТОП-10 лучших электромобилей года Сегодня 20:03 — Технологии&Авто

ТОП-10 лучших электромобилей года, www.edmunds.com

Kia EV3 назвали самым лучшим электромобилем 2025 года по версии экспертов Autocar.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Среди основных преимуществ Kia EV3 специалисты называют:

большой запас хода для своего сегмента,

удобная информационно-развлекательная система,

просторный салон,

вместительный багажник.

ТОП-10 лучших электромобилей

Kia EV3 Hyundai Ioniq 5 N Cupra Born Renault 5 EV Volkswagen ID.7 Porsche Taycan Rolls-Royce Spectre Tesla Model 3 BMW i7 Skoda Elroq

Отметим, что по результатам сентября на украинском рынке впервые бестселлером месяца стал электромобиль Volkswagen ID. Unyx

Лидеры рынка электрокаров в Украине

Среди подержанных «электричек»:

BYD Song Plus EV; Honda eNS1; Volkswagen ID. Unyx; Zeekr 7X; Audi Q4 e-tron.

Среди новых электромобилей:

Tesla Model Y; Tesla Model 3; Nissan Leaf; Kia Niro EV; Hyundai Kona Electric.

Ранее Finance.ua писал , что с началом следующего года украинцы, которые намерены приобрести электромобиль, лишатся возможности воспользоваться налоговыми льготами. Эксперты предполагают, что это приведет к увеличению импорта электрокаров в октябре-ноябре, когда люди будут спешить воспользоваться выгодными условиями.

