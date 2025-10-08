0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 лучших электромобилей года

Технологии&Авто
37
ТОП-10 лучших электромобилей года
ТОП-10 лучших электромобилей года, www.edmunds.com
Kia EV3 назвали самым лучшим электромобилем 2025 года по версии экспертов Autocar.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Среди основных преимуществ Kia EV3 специалисты называют:
  • большой запас хода для своего сегмента,
  • удобная информационно-развлекательная система,
  • просторный салон,
  • вместительный багажник.

ТОП-10 лучших электромобилей

  1. Kia EV3
  2. Hyundai Ioniq 5 N
  3. Cupra Born
  4. Renault 5 EV
  5. Volkswagen ID.7
  6. Porsche Taycan
  7. Rolls-Royce Spectre
  8. Tesla Model 3
  9. BMW i7
  10. Skoda Elroq
Отметим, что по результатам сентября на украинском рынке впервые бестселлером месяца стал электромобиль Volkswagen ID. Unyx

Лидеры рынка электрокаров в Украине

Среди подержанных «электричек»:
  1. BYD Song Plus EV;
  2. Honda eNS1;
  3. Volkswagen ID. Unyx;
  4. Zeekr 7X;
  5. Audi Q4 e-tron.
Среди новых электромобилей:
  1. Tesla Model Y;
  2. Tesla Model 3;
  3. Nissan Leaf;
  4. Kia Niro EV;
  5. Hyundai Kona Electric.
Ранее Finance.ua писал, что с началом следующего года украинцы, которые намерены приобрести электромобиль, лишатся возможности воспользоваться налоговыми льготами. Эксперты предполагают, что это приведет к увеличению импорта электрокаров в октябре-ноябре, когда люди будут спешить воспользоваться выгодными условиями.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems