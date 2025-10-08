0 800 307 555
Технологии&Авто
OpenAI разрешила пользователям ChatGPT подключаться к сторонним приложениям в чат-боте
Компания OpenAI предоставила пользователям ChatGPT возможность подключения к сторонним приложениям в чат-боте для выполнения задач.
Об этом сообщает Bloomberg.
Новая опция представлена ​​в понедельник. Идея заключается в том, что во время общения с чат-ботом пользователь может обозначать приложения, которые помогут ему выполнить задачу, а ChatGPT будет давать соответствующий контекст и советы. К примеру, пользователь ChatGPT может попросить чат-бот создать плейлист, и приложение подключится к Spotify, чтобы предоставить свои предложения.

Какие приложения уже доступны

Среди приложений, уже доступных для подключения в ChatGPT — Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify и Zillow. В последующие недели OpenAI добавит DoorDash, OpenTable, Target и Uber. ChatGPT также недавно начал разрешать пользователям совершать покупки на Etsy через чат-бота, отмечает The Verge.

Программное обеспечение для разработчиков

OpenAI также объявила о запуске программного обеспечения AgentKit, которое поможет разработчикам создавать и внедрять так называемых ИИ-агентов — программное обеспечение, которое может выполнять ряд задач с минимальным вмешательством или вообще без него.
По словам генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, OpenAI имеет более 800 миллионов еженедельных пользователей ChatGPT. Быстрый рост сервиса привел к увеличению доходов компании. В сентябре финансовый директор OpenAI Сара Фраяр заявила, что компания планирует получить в этом году 13 миллиардов долларов дохода, что на 4 миллиарда больше, чем в 2024 году.
Однако разработчик искусственного интеллекта остается убыточным из-за миллиардных затрат на вычисления и исследования, а также из-за недавних инвестиций в чипы и центры обработки данных. Чтобы компенсировать часть этих инвестиций, OpenAI, как и конкуренты, работает над привлечением бизнеса и разработчиков.
По материалам:
Укрінформ
