OpenAI готовит интеграцию рекламы в ChatGPT
OpenAI, разработчик ChatGPT, готовится к запуску рекламы в своем популярном чат-боте. Компания уже формирует внутреннюю команду по рекламе под руководством Фиджи Симо, новой главы направления приложений. Она присоединилась в прошлом месяце после работы в должности CEO Instacart и руководительницы приложения Facebook.
Об этом сообщает E4m.
Читайте также
Симо активно ищет топ-менеджера, который будет управлять монетизационной стратегией OpenAI, включая рекламу и подписки. Известно, что он уже провел переговоры с несколькими кандидатами.
Параллельно компания открыла вакансии для технических специалистов, среди которых инженер Growth Paid Marketing Platform, свидетельствующий о планах по созданию рекламных инструментов, интеграции с большими сетями и запуску систем атрибуции в реальном времени.
Масштаб рынка огромный: у ChatGPT около 700 миллионов пользователей в мире, но только 20 миллионов из них имеют платные подписки.
Читайте также
Хотя в 2025 году OpenAI получила $12,7 млрд дохода — втрое больше, чем в 2024-м, расходы компании до сих пор превышают доходы. Именно поэтому реклама может стать ключевым инструментом финансового роста.
Впрочем, в компании отмечают, что интеграция будет происходить осторожно.
Руководитель ChatGPT Ник Терли в интервью The Verge отметил, что реклама должна быть «очень продуманной и уместной», чтобы не испортить пользовательский опыт.
Поделиться новостью
Также по теме
OpenAI готовит интеграцию рекламы в ChatGPT
YouTube Premium получил новые функции на всех устройствах
Эксперты назвали самые надежные машины с пробегом
General Motors представили электрокроссовер за $9000 с запасом хода более 400 км (фото)
ТОП-10 лучших электромобилей 2025 года
Instagram тестирует новый интерфейс с приоритетом на Reels