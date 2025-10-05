OpenAI готовит интеграцию рекламы в ChatGPT Сегодня 03:16 — Технологии&Авто

OpenAI готовит интеграцию рекламы в ChatGPT

OpenAI, разработчик ChatGPT, готовится к запуску рекламы в своем популярном чат-боте. Компания уже формирует внутреннюю команду по рекламе под руководством Фиджи Симо, новой главы направления приложений. Она присоединилась в прошлом месяце после работы в должности CEO Instacart и руководительницы приложения Facebook.

Об этом сообщает E4m.

Симо активно ищет топ-менеджера, который будет управлять монетизационной стратегией OpenAI, включая рекламу и подписки. Известно, что он уже провел переговоры с несколькими кандидатами.

Параллельно компания открыла вакансии для технических специалистов, среди которых инженер Growth Paid Marketing Platform, свидетельствующий о планах по созданию рекламных инструментов, интеграции с большими сетями и запуску систем атрибуции в реальном времени.

Масштаб рынка огромный: у ChatGPT около 700 миллионов пользователей в мире, но только 20 миллионов из них имеют платные подписки.

Хотя в 2025 году OpenAI получила $12,7 млрд дохода — втрое больше, чем в 2024-м, расходы компании до сих пор превышают доходы. Именно поэтому реклама может стать ключевым инструментом финансового роста.

Впрочем, в компании отмечают, что интеграция будет происходить осторожно.

Руководитель ChatGPT Ник Терли в интервью The Verge отметил, что реклама должна быть «очень продуманной и уместной», чтобы не испортить пользовательский опыт.

