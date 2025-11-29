0 800 307 555
Большие кроссоверы остаются очень популярны во многих странах мира. Тем не менее, некоторые водители предпочитают компактные модели, которые отлично подходят для городских поездок.
В Autocar назвали 50 самых лучших компактных автомобилей с пробегом. Эксперты заявили, что эти модели превосходят всех своих конкурентов.
В рейтинг вошли хэтчбеки, миниатюрные модели, электромобили, универсалы, компактные кроссоверы, внедорожники, минивэны и кабриолеты.
Это поможет водителям подобрать оптимальный автомобиль под себя.
50 лучших компактных автомобилей с пробегом:
  1. Ford Fiesta (с 2017 по 2024 год)
  2. Seat Ibiza (с 2017 года — наше время)
  3. Toyota Yaris (с 2011 по 2020 год)
  4. Renault Clio (с 2019 года — наше время)
  5. Peugeot 208 (с 2019 года — наше время)
  6. Suzuki Swift (с 2017 по 2024 год)
  7. Kia Rio (с 2017 по 2023 год)
  8. Skoda Fabia (с 2015 по 2021 год)
  9. Volkswagen Polo (с 2009 по 2017 год)
  10. Dacia Sandero (с 2021 года — наше время)
  11. Hyundai i10 (с 2020 года — наше время)
  12. Volkswagen Up (с 2012 по 2023 год)
  13. Suzuki Ignis (с 2016 по 2025 год)
  14. Kia Picanto (с 2017 года — наше время)
  15. Toyota Aygo X (с 2022 года — наше время)
  16. Smart ForTwo (с 2014 по 2024 год)
  17. Renault Twizy (с 2012 по 2021 год)
  18. Citroën Ami (с 2022 года — наше время)
  19. Peugeot e-208 (с 2019 года — наше время)
  20. Vauxhall/Opel Corsa Electric (с 2020 года — наше время)
  21. Fiat 500e (с 2020 года — наше время)
  22. Renault Zoe (с 2013 по 2024 год)
  23. Skoda Citigo-e (с 2019 по 2022 год)
  24. Honda e (с 2020 по 2023 год)
  25. Mini Clubman (с 2015 по 2024 год)
  26. Seat Ibiza ST Estate (с 2008 по 2016 год)
  27. Skoda Fabia Estate (с 2015 по 2021 год)
  28. Ford Fiesta ST (с 2018 по 2024 год)
  29. Volkswagen Up GTI (с 2017 по 2023 год)
  30. Mini Cooper S (с 2013 по 2023 год)
  31. Suzuki Swift Sport (с 2018 по 2024 год)
  32. Volkswagen Polo GTI (с 2018 года — наше время)
  33. Dacia Sandero Stepway (с 2021 года — наше время)
  34. Ford Puma (с 2019 года — наше время)
  35. Renault Captur (с 2020 года — наше время)
  36. Seat Arona (с 2018 года — наше время)
  37. Skoda Kamiq (с 2019 года — наше время)
  38. Suzuki Jimny (с 1998 по 2018 год)
  39. Fiat Panda Cross 4×4 (с 2014 по 2020 год)
  40. Suzuki Ignis Allgrip (с 2016 по 2024 год)
  41. Vauxhall/Opel Meriva (с 2010 по 2017 год)
  42. Citroën C3 Picasso (с 2009 по 2017 год)
  43. Honda Jazz (с 2020 года — наше время)
  44. Ford B-Max (с 2012 по 2017 год)
  45. Mini Convertible (с 2016 по 2024 год)
  46. Vauxhall/Opel Tigra (с 2004 по 2009 год)
  47. Fiat 500C (с 2009 по 2024 год)
  48. Ford Fiesta ST (с 2013 по 2017 год)
  49. Ford Puma (с 1997 по 2001 год)
  50. Audi A2 (с 2000 по 2005 год)
По материалам:
УНІАН
Авто
Payment systems