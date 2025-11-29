50 лучших компактных автомобилей с пробегом
Большие кроссоверы остаются очень популярны во многих странах мира. Тем не менее, некоторые водители предпочитают компактные модели, которые отлично подходят для городских поездок.
В Autocar назвали 50 самых лучших компактных автомобилей с пробегом. Эксперты заявили, что эти модели превосходят всех своих конкурентов.
В рейтинг вошли хэтчбеки, миниатюрные модели, электромобили, универсалы, компактные кроссоверы, внедорожники, минивэны и кабриолеты.
Это поможет водителям подобрать оптимальный автомобиль под себя.
50 лучших компактных автомобилей с пробегом:
- Ford Fiesta (с 2017 по 2024 год)
- Seat Ibiza (с 2017 года — наше время)
- Toyota Yaris (с 2011 по 2020 год)
- Renault Clio (с 2019 года — наше время)
- Peugeot 208 (с 2019 года — наше время)
- Suzuki Swift (с 2017 по 2024 год)
- Kia Rio (с 2017 по 2023 год)
- Skoda Fabia (с 2015 по 2021 год)
- Volkswagen Polo (с 2009 по 2017 год)
- Dacia Sandero (с 2021 года — наше время)
- Hyundai i10 (с 2020 года — наше время)
- Volkswagen Up (с 2012 по 2023 год)
- Suzuki Ignis (с 2016 по 2025 год)
- Kia Picanto (с 2017 года — наше время)
- Toyota Aygo X (с 2022 года — наше время)
- Smart ForTwo (с 2014 по 2024 год)
- Renault Twizy (с 2012 по 2021 год)
- Citroën Ami (с 2022 года — наше время)
- Peugeot e-208 (с 2019 года — наше время)
- Vauxhall/Opel Corsa Electric (с 2020 года — наше время)
- Fiat 500e (с 2020 года — наше время)
- Renault Zoe (с 2013 по 2024 год)
- Skoda Citigo-e (с 2019 по 2022 год)
- Honda e (с 2020 по 2023 год)
- Mini Clubman (с 2015 по 2024 год)
- Seat Ibiza ST Estate (с 2008 по 2016 год)
- Skoda Fabia Estate (с 2015 по 2021 год)
- Ford Fiesta ST (с 2018 по 2024 год)
- Volkswagen Up GTI (с 2017 по 2023 год)
- Mini Cooper S (с 2013 по 2023 год)
- Suzuki Swift Sport (с 2018 по 2024 год)
- Volkswagen Polo GTI (с 2018 года — наше время)
- Dacia Sandero Stepway (с 2021 года — наше время)
- Ford Puma (с 2019 года — наше время)
- Renault Captur (с 2020 года — наше время)
- Seat Arona (с 2018 года — наше время)
- Skoda Kamiq (с 2019 года — наше время)
- Suzuki Jimny (с 1998 по 2018 год)
- Fiat Panda Cross 4×4 (с 2014 по 2020 год)
- Suzuki Ignis Allgrip (с 2016 по 2024 год)
- Vauxhall/Opel Meriva (с 2010 по 2017 год)
- Citroën C3 Picasso (с 2009 по 2017 год)
- Honda Jazz (с 2020 года — наше время)
- Ford B-Max (с 2012 по 2017 год)
- Mini Convertible (с 2016 по 2024 год)
- Vauxhall/Opel Tigra (с 2004 по 2009 год)
- Fiat 500C (с 2009 по 2024 год)
- Ford Fiesta ST (с 2013 по 2017 год)
- Ford Puma (с 1997 по 2001 год)
- Audi A2 (с 2000 по 2005 год)
