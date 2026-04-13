Amazon готовит запуск спутникового интернета Leo в середине 2026 года
Amazon объявила о планах запустить свой спутниковый интернет-сервис Leo в середине 2026 года.
Об этом сообщил генеральный директор компании Энди Джесси в ежегодном письме акционерам, сообщает Engadget.
Скорость и позиционирование сервиса
По заявлению компании, сервис будет обеспечивать скорость загрузки до 1 Гбит/с, что значительно превышает показатели Starlink, обычно колеблющиеся между 45 и 280 Мбит/с.
Джесси не уточнил, будет ли Leo доступен для потребителей после запуска в указанный период. Представитель Amazon сообщил Engadget, что пока дополнительных деталей нет.
Первые клиенты уже начали тестировать
Известно, что первые корпоративные клиенты начали тестировать систему в конце прошлого года. В их числе авиакомпании Delta и JetBlue, которые планируют использовать Leo для обеспечения Wi-Fi на борту. Также сделки заключили AT&T, Vodafone, DirecTV Latin America и NASA.
Сообщается, что после запуска для потребителей Amazon Leo, вероятно, превзойдет Starlink по нескольким параметрам: по имеющимся данным, сервис обеспечит в 6−8 раз более высокую скорость передачи данных и примерно вдвое быстрее загрузки. Amazon также обещает более доступную цену и встроенную интеграцию с AWS для хранения корпоративных данных, аналитики и ИИ.
Масштабирование
Впрочем, несмотря на преимущества, проект пока не может быть запущен в больших масштабах: сейчас на орбите работает только 241 спутник Amazon, в то время как у Starlink их более 10 тысяч.
В январе Amazon обратилась в Федеральную комиссию по связи США с просьбой продлить срок выполнения требования по запуску 1600 спутников до июля 2026 года. Компания прогнозирует, что к этому времени сможет обеспечить работу всего около 700 аппаратов.
Поделиться новостью
Также по теме
General Motors отзывает 270 тысяч автомобилей
Amazon готовит запуск спутникового интернета Leo в середине 2026 года
В WhatsApp можно будет общаться без раскрытия мобильного номера
Канадская компания откроет в Украине производство и центр тестирования дронов
iPhone заняли пять позиций в десятке самых популярных смартфонов в мире
Netflix выпустил бесплатную модель искусственного интеллекта, которая удаляет объекты на видео