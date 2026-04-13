0 800 307 555
ру
Amazon готовит запуск спутникового интернета Leo в середине 2026 года

Технологии&Авто
32
Сервис будет обеспечивать скорость загрузки до 1 Гбит/с
Amazon объявила о планах запустить свой спутниковый интернет-сервис Leo в середине 2026 года.
Об этом сообщил генеральный директор компании Энди Джесси в ежегодном письме акционерам, сообщает Engadget.

Скорость и позиционирование сервиса

По заявлению компании, сервис будет обеспечивать скорость загрузки до 1 Гбит/с, что значительно превышает показатели Starlink, обычно колеблющиеся между 45 и 280 Мбит/с.
Джесси не уточнил, будет ли Leo доступен для потребителей после запуска в указанный период. Представитель Amazon сообщил Engadget, что пока дополнительных деталей нет.

Первые клиенты уже начали тестировать

Известно, что первые корпоративные клиенты начали тестировать систему в конце прошлого года. В их числе авиакомпании Delta и JetBlue, которые планируют использовать Leo для обеспечения Wi-Fi на борту. Также сделки заключили AT&T, Vodafone, DirecTV Latin America и NASA.
Сообщается, что после запуска для потребителей Amazon Leo, вероятно, превзойдет Starlink по нескольким параметрам: по имеющимся данным, сервис обеспечит в 6−8 раз более высокую скорость передачи данных и примерно вдвое быстрее загрузки. Amazon также обещает более доступную цену и встроенную интеграцию с AWS для хранения корпоративных данных, аналитики и ИИ.

Масштабирование

Впрочем, несмотря на преимущества, проект пока не может быть запущен в больших масштабах: сейчас на орбите работает только 241 спутник Amazon, в то время как у Starlink их более 10 тысяч.
В январе Amazon обратилась в Федеральную комиссию по связи США с просьбой продлить срок выполнения требования по запуску 1600 спутников до июля 2026 года. Компания прогнозирует, что к этому времени сможет обеспечить работу всего около 700 аппаратов.
По материалам:
mezha.media
Amazon
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems