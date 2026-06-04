Роскошь и запас хода более 600 км: представлен новый электрокар Rolls-Royce (фото)
Представлен новый электромобиль Rolls-Royce Spectre Series II. Купе стало роскошнее и мощнее, а его запас хода существенно возрос. Купе Rolls-Royce Spectre прошло плановую модернизацию и скоро выйдет на рынок.
Его подробности раскрыли на официальном сайте британского автопроизводителя.
Новый Rolls-Royce Spectre Series II почти не изменился внешне и сохраняет монументальный дизайн с длинным капотом, изогнутой крышей и фирменной широкой радиаторной решеткой. Электрокар получил 23-дюймовые кованые диски, а в спортивной версии Black Badge стало больше черного матового декора.
Кроме того, расширили цветовую палитру и вариантов внутренней отделки. Салон Rolls-Royce Spectre 2026 могут обшить кожей или дорогостоящей тканью на основе бамбуковых волокон, украсить деревом или вышивкой. На передней панели был установлен новый циферблат часов и диодный узор со стороны пассажира.
Основное внимание было уделено силовым установкам. В стандартном купе Rolls-Royce Spectre Series II отдача выросла до 600 л. с. и 1015 Н∙м, а у Black Badge — до 680 л. с. и 1100 Н∙м.
Емкость батареи пока не раскрыли, однако отметили, что запас хода вырос на 18% - до 627 км. К тому же зарядка стала на 14% быстрее — за 30 минут на 80%. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска.
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