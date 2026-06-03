Эксперты назвали 4 надежных компактных автомобиля Сегодня 19:33 — Технологии&Авто

Эксперты назвали 4 надежных компактных автомобиля

Автомобильные эксперты в комментарии для GoBankingRates назвали 4 компактных автомобиля, которые стоит купить в 2026 году. По их словам, эти модели могут прослужить годы без серьезных поломок.

Honda Civic

Honda Civic известна своей низкой ценой и низкими затратами на обслуживание. Автомобильный эксперт и основатель EVhype Роб Диллан отметил, что эта модель также имеет низкий расход топлива и высокое качество сборки.

«Двигатели Honda могут прослужить более 300 000 километров, что делает Civic превосходной инвестицией на ближайшие несколько десятилетий», — подчеркнул эксперт.

Владелец German Car Depot Алан Гельфанд добавил, что Honda Civic способна прослужить до выхода на пенсию.

Toyota Corolla

Диллан поделился с журналистами, что Toyota Corolla — это еще один компактный автомобиль, на который следует обратить внимание. По его словам, эта модель предлагает сочетание надежности, практичности, а также отличное соотношение цены и качества.

Гельфанд отметил, что Toyota Corolla проста в управлении и очень надежна. Он заявил, что эта модель легко может проехать более 400 тысяч километров с минимальными вложениями.

Mazda3

Mazda3 часто остается без внимания, но, по словам Гельфанда, этот автомобиль является не только доступным, но и очень надежным.

«Это один из самых надежных автомобилей на дорогах сегодня», — подчеркнул эксперт. Он отметил, что Mazda уделяет внимание созданию простых, но надежных силовых установок. По его словам, это позволяет производителю создавать очень надежные автомобили.

Hyundai Elantra

Hyundai Elantra также предлагает доступную цену и низкие затраты на обслуживание.

«Elantra отличается низким расходом горючего и технологическими функциями, и владельцам не придется беспокоиться о техническом обслуживании во время длительных поездок или повседневных дел», — поделился Диллан.

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