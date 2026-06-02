Honda отзывает 100 тысяч автомобилей из-за проблемы с подушками безопасности Сегодня 23:43 — Технологии&Авто

Honda Civic

Компания Honda объявила об отзыве почти 100 тыс. автомобилей из-за возможной неисправности датчика веса на переднем пассажирском сиденье. Дефект может повлиять на работу подушек безопасности во время ДТП.

Об этом сообщает Мotor1.

В чем состоит неисправность

Согласно отчету NHTSA, конденсатор на плате датчика веса сиденья может треснуть, что открывает доступ для влаги и может вызвать внутреннее короткое замыкание. В таком случае фронтальная и коленная подушки безопасности переднего пассажира могут сработать даже тогда, когда их активация должна быть заблокирована.

Какие автомобили попали под отзыв

Отзыв касается следующих моделей:

Honda Civic 2016−2022 годов выпуска, включая версию Type R;

Honda Accord 2016−2022 годов;

Honda CR-V 2017−2022 годов;

Honda Pilot 2017−2022 годов;

Honda Ridgeline 2017−2021, 2023 и 2025 годов;

Honda Fit 2018−2020 годов;

Honda Odyssey 2018−2026 годов;

Honda HR-V 2019−2021 годов;

Honda Insight 2019−2022 годов;

Honda Passport 2019−2021 годов;

Acura MDX 2017−2020 и 2022−2026 годов;

Acura TLX 2018−2021 и 2023 годов;

Acura RDX 2019−2024 годов.

Причиной стала ошибка поставщика

У Honda установили, что проблема возникла после чрезвычайной ситуации на предприятии поставщика второго уровня. После этого поставщик первого уровня заменил базовый материал платы датчика другим вариантом, который не прошел надлежащей проверки для такого использования. Это могло привести к дополнительной нагрузке на плату и появлению трещин.

В пострадавших автомобилях может загораться предупреждающий индикатор системы SRS (дополнительная система безопасности), или индикатор подушки безопасности пассажира может оставаться выключенным.

Это не первый случай отзыва из-за этой проблемы. В начале 2024 года Honda уже отозвала 750 000 автомобилей по той же причине. Теперь компания расширяет кампанию отзыва по нескольким причинам.

Согласно отчету, поставщик допустил ошибку при расчете даты завершения производства дефектной детали, что привело к неполному определению первоначального перечня автомобилей, подлежащих отзыву. Кроме того, были обнаружены «недостаточные процедуры проверки» при определении транспортных средств, оснащенных дефектными запасными деталями.

После первоначального отзыва автопроизводитель выяснил, что проблема может касаться большего количества автомобилей, и решил объявить новый отзыв. Компании известно о 228 гарантийных обращениях, связанных с этой неисправностью, однако сообщений о травмах или смертельных исходах не поступало.

УНН По материалам:

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