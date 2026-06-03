ChatGPT подключается к банковским счетам 03.06.2026, 00:23 — Технологии&Авто

Чат-бот будет анализировать покупательские привычки и давать рекомендации по оптимизации бюджета.

OpenAI запустила новые инструменты для структурирования персональных финансов в ChatGPT — они позволяют пользователям подключать банковские счета к чат-боту. Система сможет анализировать расходы, кредитные лимиты и сбережения и давать индивидуальные советы.

Об этом сообщает OpenAI.

Для реализации новой функции разработчики заключили партнерское соглашение с крупной финансовой сетью Plaid. Именно она будет обеспечивать безопасное соединение между искусственным интеллектом и банковскими системами.

Как это работает

После подключения пользователи могут интегрировать свои данные с ИИ, чтобы автоматически отслеживать подписки, ежемесячные счета и общее движение средств.

Чат-бот будет анализировать покупательские привычки и давать рекомендации по оптимизации бюджета.

В OpenAI отдельно отмечают ограничения новой системы:

только чтение — функция носит исключительно ознакомительный характер (read-only);

никаких транзакций — чат-бот не может совершать переводы, оплачивать счета или проводить какие-либо другие операции с деньгами;

ограниченный доступ — сервис работает в режиме превью только для пользователей с подпиской ChatGPT Pro в США.

«Видение ChatGPT заключается в том, чтобы выйти за пределы ответов на вопросы и помогать пользователям действовать для улучшения своей финансовой жизни. Мы работаем над этим с надежными партнерами экосистемы, такими как Intuit», — отмечают разработчики.

«Пользователь может перейти от получения рекомендации по (оформлению. — Ред.) кредитной карты к пониманию своих шансов на одобрение и подачу заявки (на кредит. — Ред.) или от вопроса о налоговых последствиях продажи акций до получения надежной оценки налога и записи на консультацию с местным налоговым экспертом», — добавляют они.

Несмотря на очевидное удобство для тех, кто не любит самостоятельно вести домашнюю бухгалтерию, релиз вызвал серьезные споры среди экспертов по кибербезопасности. Ведь финансовая информация- это одна из наиболее чувствительных категорий персональных данных. Аналитики предполагают, что многие пользователи побоятся предоставлять чат-боту прямой доступ к своей банковской истории из-за риска утечки информации или использования ее для обучения будущих моделей ИИ.

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