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ChatGPT подключается к банковским счетам

Технологии&Авто
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Чат-бот будет анализировать покупательские привычки и давать рекомендации по оптимизации бюджета.
Чат-бот будет анализировать покупательские привычки и давать рекомендации по оптимизации бюджета.
OpenAI запустила новые инструменты для структурирования персональных финансов в ChatGPT — они позволяют пользователям подключать банковские счета к чат-боту. Система сможет анализировать расходы, кредитные лимиты и сбережения и давать индивидуальные советы.
Об этом сообщает OpenAI.
Для реализации новой функции разработчики заключили партнерское соглашение с крупной финансовой сетью Plaid. Именно она будет обеспечивать безопасное соединение между искусственным интеллектом и банковскими системами.

Как это работает

После подключения пользователи могут интегрировать свои данные с ИИ, чтобы автоматически отслеживать подписки, ежемесячные счета и общее движение средств.
Чат-бот будет анализировать покупательские привычки и давать рекомендации по оптимизации бюджета.
В OpenAI отдельно отмечают ограничения новой системы:
  • только чтение — функция носит исключительно ознакомительный характер (read-only);
  • никаких транзакций — чат-бот не может совершать переводы, оплачивать счета или проводить какие-либо другие операции с деньгами;
  • ограниченный доступ — сервис работает в режиме превью только для пользователей с подпиской ChatGPT Pro в США.
«Видение ChatGPT заключается в том, чтобы выйти за пределы ответов на вопросы и помогать пользователям действовать для улучшения своей финансовой жизни. Мы работаем над этим с надежными партнерами экосистемы, такими как Intuit», — отмечают разработчики.
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«Пользователь может перейти от получения рекомендации по (оформлению. — Ред.) кредитной карты к пониманию своих шансов на одобрение и подачу заявки (на кредит. — Ред.) или от вопроса о налоговых последствиях продажи акций до получения надежной оценки налога и записи на консультацию с местным налоговым экспертом», — добавляют они.
Несмотря на очевидное удобство для тех, кто не любит самостоятельно вести домашнюю бухгалтерию, релиз вызвал серьезные споры среди экспертов по кибербезопасности. Ведь финансовая информация- это одна из наиболее чувствительных категорий персональных данных. Аналитики предполагают, что многие пользователи побоятся предоставлять чат-боту прямой доступ к своей банковской истории из-за риска утечки информации или использования ее для обучения будущих моделей ИИ.
По материалам:
Mind
ChatGPTOpenAIЧат ботБанковские счета
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