Новые правила и ответственность для пользователей электросамокатов: что предлагают Сегодня 12:14 — Технологии&Авто

Новые правила и ответственность для пользователей электросамокатов: что предлагают

Народные депутаты зарегистрировали в ВР законопроекты, которыми предлагается определить новые правила для пользователей малого электротранспорта, а также установить ответственность за нарушение этих правил.

Законопроект № 15284 «Об особенностях использования малого электротранспорта в Украине» устанавливает правила использования малого электротранспорта.

В частности, согласно документу, планируется определить понятия «малый электротранспорт», к которым относятся одно-, двух- или трехколесные механические транспортные средства, приводимые в движение с помощью электрического двигателя (электрические самокаты, monoколеса, электрические велосипеды, cигвеи, гироборды, гироскутеры и т. п. ), которые могут набирать скорость более 10 км/ч.

Планируется разрешить передвигаться на малом электротранспорте по специально оборудованным велодорожкам, по правой крайней части пешеходных зон, тротуаров, зон отдыха, где передвигаются пешеходы, как можно правее таких объектов, с обязательным предоставлением преимущества в движении пешеходам и максимальным вниманием пешеходов и максимальным вниманием пешеходов.

Малому электротранспорту будет разрешено передвигаться в пределах проезжей части автомобильной дороги исключительно по специально оборудованным велодорожкам, однако им будет запрещено выезжать на проезжую часть автомобильной дороги, на которой не оборудована специальная велодорожка.

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Также планируется установить запрет передвигаться на малом электротранспорте по пешеходным переходам.

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