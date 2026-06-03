0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новые правила и ответственность для пользователей электросамокатов: что предлагают

Технологии&Авто
75
Новые правила и ответственность для пользователей электросамокатов: что предлагают
Новые правила и ответственность для пользователей электросамокатов: что предлагают
Народные депутаты зарегистрировали в ВР законопроекты, которыми предлагается определить новые правила для пользователей малого электротранспорта, а также установить ответственность за нарушение этих правил.
Об этом пишет со ссылкой на законопроекты № 15283 и № 15284.
Законопроект № 15284 «Об особенностях использования малого электротранспорта в Украине» устанавливает правила использования малого электротранспорта.
В частности, согласно документу, планируется определить понятия «малый электротранспорт», к которым относятся одно-, двух- или трехколесные механические транспортные средства, приводимые в движение с помощью электрического двигателя (электрические самокаты, monoколеса, электрические велосипеды, cигвеи, гироборды, гироскутеры и т. п.), которые могут набирать скорость более 10 км/ч.
Читайте также
Планируется разрешить передвигаться на малом электротранспорте по специально оборудованным велодорожкам, по правой крайней части пешеходных зон, тротуаров, зон отдыха, где передвигаются пешеходы, как можно правее таких объектов, с обязательным предоставлением преимущества в движении пешеходам и максимальным вниманием пешеходов и максимальным вниманием пешеходов.
Малому электротранспорту будет разрешено передвигаться в пределах проезжей части автомобильной дороги исключительно по специально оборудованным велодорожкам, однако им будет запрещено выезжать на проезжую часть автомобильной дороги, на которой не оборудована специальная велодорожка.
Читайте также
Также планируется установить запрет передвигаться на малом электротранспорте по пешеходным переходам.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems