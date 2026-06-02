Xiaomi продает рекордное количество электромобилей, но теряет тысячи долларов на каждом авто

Xiaomi в первом квартале 2026 года теряла около 5600 долларов на каждом проданном электромобиле, хотя продажи компании продолжают быстро расти. За этот период производитель реализовал 80 856 автомобилей и увеличил объемы поставок.
Компания, ранее известная прежде всего смартфонами и электроникой, в последнее время активно развивает автомобильное направление. Недавно Xiaomi продала более 15 тысяч автомобилей второго поколения всего за 30 минут.
По данным CarNewsChina, подразделение умных электромобилей и инноваций с искусственным интеллектом в первом квартале получило выручку 19,9 млрд юаней (2,9 млрд долларов). В то же время операционный ущерб составил 3,1 млрд юаней (457 млн долларов).
Убытки на каждом автомобиле выросли
Если распределить эти потери на все проданные автомобили, то получается, что Xiaomi теряла примерно 5600 долларов на каждой машине. Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году этот показатель составлял около 900 долларов на автомобиль.
Несмотря на убытки, продажи компании остаются высокими. Xiaomi увеличила поставки на 6,6% в годовом исчислении, даже после прекращения выпуска первого поколения модели SU7. Основным драйвером роста стала новая серия YU7, за десять месяцев после выхода на рынок достигшая совокупных поставок в 232 тысячи автомобилей.
В апреле продажи также резко выросли. Компания реализовала 36 702 автомобиля, что на 71,2% больше, чем месяцем ранее.
Компания объяснила причины падения рентабельности
Одной из причин убыточности стало сокращение маржи. Рентабельность сегмента электромобилей снизилась с 23,2 до 20,1%. В Xiaomi объяснили это налоговыми льготами для покупателей, меньшей долей продаж более прибыльной модели SU7 Ultra и ростом стоимости ключевых компонентов.
В то же время компания активно расширяет сеть продаж. Сейчас Xiaomi имеет 490 автосалонов в 143 городах материкового Китая.
Базовая версия электромобиля YU7 стоит от 233,5 тысяч юаней (34,3 тысяч долларов). Компания делает ставку на низкие цены и масштабное увеличение доли рынка, даже если это приводит к значительным убыткам.