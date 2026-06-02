Xiaomi продает рекордное количество электромобилей, но теряет тысячи долларов на каждом авто Сегодня 22:31 — Технологии&Авто

Недавно Xiaomi продала более 15 тысяч автомобилей за 30 минут

Xiaomi в первом квартале 2026 года теряла около 5600 долларов на каждом проданном электромобиле, хотя продажи компании продолжают быстро расти. За этот период производитель реализовал 80 856 автомобилей и увеличил объемы поставок.

Об этом пишет издание Autoblog.

Xiaomi наращивает продажи электромобилей

Компания, ранее известная прежде всего смартфонами и электроникой, в последнее время активно развивает автомобильное направление. Недавно Xiaomi продала более 15 тысяч автомобилей второго поколения всего за 30 минут.

По данным CarNewsChina, подразделение умных электромобилей и инноваций с искусственным интеллектом в первом квартале получило выручку 19,9 млрд юаней (2,9 млрд долларов). В то же время операционный ущерб составил 3,1 млрд юаней (457 млн ​​долларов).

Убытки на каждом автомобиле выросли

Если распределить эти потери на все проданные автомобили, то получается, что Xiaomi теряла примерно 5600 долларов на каждой машине. Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году этот показатель составлял около 900 долларов на автомобиль.

Несмотря на убытки, продажи компании остаются высокими. Xiaomi увеличила поставки на 6,6% в годовом исчислении, даже после прекращения выпуска первого поколения модели SU7. Основным драйвером роста стала новая серия YU7, за десять месяцев после выхода на рынок достигшая совокупных поставок в 232 тысячи автомобилей.

В апреле продажи также резко выросли. Компания реализовала 36 702 автомобиля, что на 71,2% больше, чем месяцем ранее.

Компания объяснила причины падения рентабельности

Одной из причин убыточности стало сокращение маржи. Рентабельность сегмента электромобилей снизилась с 23,2 до 20,1%. В Xiaomi объяснили это налоговыми льготами для покупателей, меньшей долей продаж более прибыльной модели SU7 Ultra и ростом стоимости ключевых компонентов.

В то же время компания активно расширяет сеть продаж. Сейчас Xiaomi имеет 490 автосалонов в 143 городах материкового Китая.

Базовая версия электромобиля YU7 стоит от 233,5 тысяч юаней (34,3 тысяч долларов). Компания делает ставку на низкие цены и масштабное увеличение доли рынка, даже если это приводит к значительным убыткам.

НВ По материалам:

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