Apple готовит самое большое в истории обновление ОС

Появится отдельное приложение Siri, которое будет визуально напоминать ChatGPT или Claude
iPhone получит наибольшее обновление за годы. Из утечки рендеров и внутренней документации стало известно, что в iOS 27 фирменный ассистент Siri превратится в полноценного ИИ-агента, а стандартные приложения «камера» и «фото» получат инструменты профессионального уровня.
Об этом пишет Bloomberg.

Появится отдельное приложение Siri

Главной проблемой Apple в последнее время оставалась Siri. В iOS 27 модель займет роль глобального ИИ-ассистента.
Вместо обычного круглого значка внизу экрана активация Siri будет запускать интерактивную анимацию внутри динамического острова. Она сможет анализировать происходящее на дисплее, понимать контекст личных данных пользователя и искать информацию в сети. Однако самое интересное — это появление отдельного приложения Siri. Зрительно он будет напоминать ChatGPT или Claude: здесь появится история переписки, возможность отправлять файлы, фотографии для анализа и продвинутые голосовые режимы.
Apple тоже пошла на беспрецедентный шаг. Пользователи смогут перенаправлять сложные запросы непосредственно в сторонние нейросети — Google Gemini, ChatGPT от OpenAI или Claude от Anthropic — прямо через стандартный интерфейс системы.
Вызвать новый текстовый хаб под названием Search or Ask можно будет простым свайпом вниз от верхнего центра экрана. Применение камера также перепишут с нуля. Вместо старой системы распознавания объектов появится специальный режим полной интеграции Siri и визуального интеллекта. Теперь достаточно сделать снимок, и ИИ сразу распознает вещь, найдет ее через обратный поиск Google или проанализирует состав продукта.

Новый интерфейс камеры

Интерфейс камеры станет полностью кастомизированным. Через специальную панель виджетов пользователи смогут выносить на верхнюю панель нужные профессиональные инструменты: ручную настройку глубины резкости, таймер или ночной режим.
В приложении «фото» появятся две ИИ-функции, которые составят конкуренцию инструментам от Google:
  • Reframe — позволит с помощью искусственного интеллекта менять перспективу и угол обзора готового снимка;
  • Extend — аналог генеративного расширения, который самостоятельно дорисовывает оставшиеся за пределами оригинального кадра детали.
Создание автоматизаций в приложении «команды» всегда было запутанным процессом для обычных пользователей. В iOS 27 это исправят: создать сложную цепь действий можно будет на естественном языке, а ИИ сам соберет алгоритм.

Другие мелкие изменения

Среди других мелких, но полезных нововведений:
  • генерирование уникальных обоев по текстовому описанию;
  • системная проверка грамматики при вводе текста в любом приложении;
  • улучшенные персональные эмодзи;
  • обновленная программа Image Playground для создания картинок.
По материалам:
Mind
