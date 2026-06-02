Электромобили захватывают рынок — как росли продажи за 6 лет

Технологии&Авто
Электрический автомобиль
Мировой рынок электромобилей продолжает быстро расти. В 2025 году продажи таких авто впервые превысили 20 млн единиц, а уже в 2026 году показатель может достичь 23,4 млн. Наиболее активно электрокары покупают в Китае, Европе и США, а доля электромобилей среди новых авто в ряде стран уже превышает половину рынка.

Продажи электромобилей продолжают расти

К категории электромобилей относятся как полностью электрические автомобили на аккумуляторах, так и гибридные модели. Их главными преимуществами остаются:
  • более низкие затраты на эксплуатацию;
  • меньше стоимость зарядки по сравнению с бензином или дизелем;
  • отсутствие выхлопных газов;
  • тише работа;
  • проще техническое обслуживание из-за меньшего количества движущихся деталей.
Мировые продажи электрокаров активно растут с 2020 года. Тогда в мире было продано около 3 млн таких автомобилей. В 2021 году показатель вырос до 6,5 млн, в 2022 — до 10,3 млн, а в 2023 году — до 13,7 млн ​​авто.
В 2025 году рынок прибавил еще 20% и впервые превысил отметку в 20 млн проданных электромобилей. Доля электрокаров среди всех новых автомобилей в мире выросла до 25%.
Китай остается главным драйвером рынка

Наибольший вклад в рост рынка продолжает вносить Китай. Несмотря на определенное замедление темпов из-за временного сворачивания программ обмена подержанных авто, именно на китайский рынок пришлось более половины мирового прироста продаж электромобилей в 2025 году.
В Европе продажи электрокаров после более слабого 2024 года снова ускорились. На фоне более жестких экологических требований ЕС реализация электромобилей выросла на 30% и превысила 4 млн. единиц.
В США рынок оставался относительно стабильным даже при изменении государственной политики и сокращении налоговых льгот.
По прогнозам на 2026 год, в мире планируют продать:
  • в Китае — 14,3 млн электрокаров;
  • в Европе — 5 млн;
  • в США — 1,2 млн;
  • в других странах мира — 2,9 млн.

Где электромобили занимают наибольшую долю рынка

Наивысшую часть электрокаров среди продаж новых автомобилей в 2025 году зафиксировали в Норвегии — 97%.
Также высокие показатели у таких стран:
  • Непал, Сингапур и Исландия — от 62% до 68%;
  • Китай — 53%;
  • Вьетнам — 41%;
  • Великобритания — 35%;
  • Швейцария — 34%.
В странах ЕС, Таиланде, Турции, Израиле и Уругвае доля электромобилей находилась в пределах 21−28%.
В Украине в 2025 году электромобили составили 16% продаж новых автомобилей. Для сравнения: в 2020 году этот показатель был всего 2%.
В то же время в США, ОАЭ и Колумбии доля электрокаров среди новых автомобилей пока не превышает 10%.
По материалам:
Слово і Діло
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
