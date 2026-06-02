Мировой рынок электромобилей продолжает быстро расти. В 2025 году продажи таких авто впервые превысили 20 млн единиц, а уже в 2026 году показатель может достичь 23,4 млн. Наиболее активно электрокары покупают в Китае, Европе и США, а доля электромобилей среди новых авто в ряде стран уже превышает половину рынка.
Продажи электромобилей продолжают расти
К категории электромобилей относятся как полностью электрические автомобили на аккумуляторах, так и гибридные модели. Их главными преимуществами остаются:
более низкие затраты на эксплуатацию;
меньше стоимость зарядки по сравнению с бензином или дизелем;
отсутствие выхлопных газов;
тише работа;
проще техническое обслуживание из-за меньшего количества движущихся деталей.
Мировые продажи электрокаров активно растут с 2020 года. Тогда в мире было продано около 3 млн таких автомобилей. В 2021 году показатель вырос до 6,5 млн, в 2022 — до 10,3 млн, а в 2023 году — до 13,7 млн авто.
В 2025 году рынок прибавил еще 20% и впервые превысил отметку в 20 млн проданных электромобилей. Доля электрокаров среди всех новых автомобилей в мире выросла до 25%.
Китай остается главным драйвером рынка
Наибольший вклад в рост рынка продолжает вносить Китай. Несмотря на определенное замедление темпов из-за временного сворачивания программ обмена подержанных авто, именно на китайский рынок пришлось более половины мирового прироста продаж электромобилей в 2025 году.