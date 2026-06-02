Anthropic опередила OpenAI и стала самым дорогим стартапом в области искусственного интеллекта

ИИ-стартап Anthropic объявил, что привлек $65 миллиардов инвестиций. Еще до привлечения нового капитала компания была оценена в $900 миллиардов, что превышает последнюю оценку OpenAI — $730 миллиардов. Таким образом, Anthropic стала самым дорогим стартапом в сфере искусственного интеллекта.

Об этом пишет The New York Times.

Anthropic выросла почти в 2,5 раза

Раунд финансирования возглавили инвесторы, среди которых Greenoaks Capital, Sequoia Capital, Altimeter Capital и Dragoneer Investment Group. Благодаря этому стоимость Anthropic выросла почти в 2,5 раза по сравнению с отметкой в ​​$380 миллиардов всего три месяца назад.

Успех компании во многом связан с развитием инструментов для программирования. С тех пор, как Anthropic усовершенствовала свои технологии для написания кода в ноябре, сотни компаний начали платить за ее программное обеспечение.

По данным Anthropic, прогнозируемый годовой доход компании на основе текущих показателей в этом месяце превысил $47 миллиардов.

Как отмечает NYT, рост Anthropic поражает даже на фоне всеобщего бума искусственного интеллекта. Всего 62 дня назад OpenAI объявила, что привлекает $122 миллиарда инвестиций и достигла отметки в $730 миллиардов — результата, на который компании понадобилось около десяти лет. Anthropic, основанная в 2021 году, превзошла этот показатель вдвое быстрее.

