Anthropic опередила OpenAI и стала самым дорогим стартапом в области искусственного интеллекта
ИИ-стартап Anthropic объявил, что привлек $65 миллиардов инвестиций. Еще до привлечения нового капитала компания была оценена в $900 миллиардов, что превышает последнюю оценку OpenAI — $730 миллиардов. Таким образом, Anthropic стала самым дорогим стартапом в сфере искусственного интеллекта.
Об этом пишет The New York Times.
Anthropic выросла почти в 2,5 раза
Раунд финансирования возглавили инвесторы, среди которых Greenoaks Capital, Sequoia Capital, Altimeter Capital и Dragoneer Investment Group. Благодаря этому стоимость Anthropic выросла почти в 2,5 раза по сравнению с отметкой в $380 миллиардов всего три месяца назад.
Успех компании во многом связан с развитием инструментов для программирования. С тех пор, как Anthropic усовершенствовала свои технологии для написания кода в ноябре, сотни компаний начали платить за ее программное обеспечение.
По данным Anthropic, прогнозируемый годовой доход компании на основе текущих показателей в этом месяце превысил $47 миллиардов.
Как отмечает NYT, рост Anthropic поражает даже на фоне всеобщего бума искусственного интеллекта. Всего 62 дня назад OpenAI объявила, что привлекает $122 миллиарда инвестиций и достигла отметки в $730 миллиардов — результата, на который компании понадобилось около десяти лет. Anthropic, основанная в 2021 году, превзошла этот показатель вдвое быстрее.
Поделиться новостью
Также по теме
Электромобили захватывают рынок — как росли продажи за 6 лет
Партнерская«Спрос на кредиты для малого бизнеса существенно растет», — эксперт Идея Банка Марина Голованова
Apple готовит самое большое в истории обновление ОС
Война в Иране ударила по Toyota: минус 83 000 авто
ТОП-10 самых надежных автомобилей на ДВС — рейтинг 2026 года
Meta запускает платные тарифы для ИИ-чат-бота