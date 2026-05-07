Anthropic представил десяток ИИ-агентов для решения финансовых задач 07.05.2026, 00:13 — Технологии&Авто

Новые инструменты предназначены для специалистов по банковскому делу, страхованию, управлению активами и финансовым технологиям

Один из ведущих стартапов в области искусственного интеллекта Anthropic представил десяток ИИ-агентов, которые смогут помогать пользователям в решении финансовых задач.

Об этом сообщает Bloomberg.

Разработчик чат-бота Claude заявил, что его ИИ-агенты могут составлять презентации для встреч с клиентами, проверять финансовую отчетность и т. д.

Новые инструменты — всего 10 — предназначены для специалистов по банковскому делу, страхованию, управлению активами и финансовым технологиям.

В общей сложности стартап имеет более 300 000 бизнес-клиентов, которые используют ее технологии для автоматизации части своей работы.

Anthropic зарекомендовала себя как лидер на прибыльном рынке инструментов для кодирования на основе искусственного интеллекта, упрощающих процесс разработки программного обеспечения. В настоящее время компания все чаще конкурирует с OpenAI, чтобы доказать, что ее технология может выполнять широкий спектр ценных задач в других отраслях, включая финансы, в то время как оба стартапа стремятся увеличить доход перед своими первичными публичными размещениями акций.

Среди прочего, Anthropic начал рассматривать новый раунд финансирования, в ходе которого компанию могут оценить более чем в 900 миллиардов долларов США.

Укрінформ

