Anthropic представил десяток ИИ-агентов для решения финансовых задач

Один из ведущих стартапов в области искусственного интеллекта Anthropic представил десяток ИИ-агентов, которые смогут помогать пользователям в решении финансовых задач.
Об этом сообщает Bloomberg.
Разработчик чат-бота Claude заявил, что его ИИ-агенты могут составлять презентации для встреч с клиентами, проверять финансовую отчетность и т. д.
Новые инструменты — всего 10 — предназначены для специалистов по банковскому делу, страхованию, управлению активами и финансовым технологиям.
В общей сложности стартап имеет более 300 000 бизнес-клиентов, которые используют ее технологии для автоматизации части своей работы.
Anthropic зарекомендовала себя как лидер на прибыльном рынке инструментов для кодирования на основе искусственного интеллекта, упрощающих процесс разработки программного обеспечения. В настоящее время компания все чаще конкурирует с OpenAI, чтобы доказать, что ее технология может выполнять широкий спектр ценных задач в других отраслях, включая финансы, в то время как оба стартапа стремятся увеличить доход перед своими первичными публичными размещениями акций.
Среди прочего, Anthropic начал рассматривать новый раунд финансирования, в ходе которого компанию могут оценить более чем в 900 миллиардов долларов США.
