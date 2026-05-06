Рейтинг самых популярных смартфонов 2026 (инфографика)

Аналитики подвели итоги мирового рынка смартфонов за первый квартал 2026 года. Новый рейтинг самых популярных моделей показал, что лидерство снова удерживает Apple, тогда как Android-устройства конкурируют преимущественно в среднем и бюджетном сегментах.
По данным Counterpoint Research, именно iPhone формируют верхушку списка продаж, в то время как Samsung и Xiaomi активно закрывают массовый рынок.
iPhone 17 — лидер продаж в мире
Самым популярным смартфоном в мире стал базовый iPhone 17 — он получил около 6% рынка. Pro-версии также вошли в топ, но немного уступили базовой модели по объемам продаж.
В то же время iPhone 17e, недавно появившийся в продаже, пока не попал в рейтинг. Модель предыдущего поколения — iPhone 16 — оказалась на шестом месте.
В самой Apple уже заявили, что серия iPhone 17 стала самой успешной в истории линейки. Высокий спрос позволил компании опередить Samsung по общим продажам смартфонов.
Какие смартфоны на Android выбирают
Среди Android-смартфонов лучше всех выступила серия Samsung Galaxy A — сразу пять моделей вошли в топ-10. Самым популярным стал бюджетный Galaxy A07 4G, отличающийся низкой ценой и длительным сроком поддержки.
В то же время флагман Galaxy S26 Ultra в десятку не попал, несмотря на неплохой старт продаж.
Единственным брендом вне Apple и Samsung в рейтинге стал Xiaomi с моделью Redmi A5. Это один из самых доступных смартфонов компании, пользующийся высоким спросом в странах Латинской Америки и Африки.
Чем объясняют успех iPhone 17
Эксперты связывают популярность новой линейки с обновлениями, ранее доступными только в более дорогих моделях. В частности, базовый iPhone 17 получил дисплей с частотой 120 Гц, увеличенный объем памяти и обновленную камеру.
Обозреватели отмечают, что это один из самых удачных релизов Apple за последние годы, что обеспечило высокий спрос на новинку.
Ранее мы сообщали, что проблемы с поставкой чипов и растущие трудности с приобретением оперативной памяти потенциально могут повлиять на линейку iPhone 18, которую Apple, как ожидается, представит в сентябре этого года. Линейка будет включать первый складной iPhone от Apple.