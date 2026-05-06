Рейтинг самых популярных смартфонов 2026 (инфографика) Сегодня 03:38 — Технологии&Авто

iPhone стал лидером рейтинга

Аналитики подвели итоги мирового рынка смартфонов за первый квартал 2026 года. Новый рейтинг самых популярных моделей показал, что лидерство снова удерживает Apple, тогда как Android-устройства конкурируют преимущественно в среднем и бюджетном сегментах.

По данным Counterpoint Research, именно iPhone формируют верхушку списка продаж, в то время как Samsung и Xiaomi активно закрывают массовый рынок.

iPhone 17 — лидер продаж в мире

Самым популярным смартфоном в мире стал базовый iPhone 17 — он получил около 6% рынка. Pro-версии также вошли в топ, но немного уступили базовой модели по объемам продаж.

В то же время iPhone 17e, недавно появившийся в продаже, пока не попал в рейтинг. Модель предыдущего поколения — iPhone 16 — оказалась на шестом месте.

Читайте также 5 долговечных смартфонов: топ моделей с запасом на годы

Данные Counterpoint Research. Создано с помощью ИИ

В самой Apple уже заявили, что серия iPhone 17 стала самой успешной в истории линейки. Высокий спрос позволил компании опередить Samsung по общим продажам смартфонов.

Какие смартфоны на Android выбирают

Среди Android-смартфонов лучше всех выступила серия Samsung Galaxy A — сразу пять моделей вошли в топ-10. Самым популярным стал бюджетный Galaxy A07 4G, отличающийся низкой ценой и длительным сроком поддержки.

В то же время флагман Galaxy S26 Ultra в десятку не попал, несмотря на неплохой старт продаж.

Единственным брендом вне Apple и Samsung в рейтинге стал Xiaomi с моделью Redmi A5. Это один из самых доступных смартфонов компании, пользующийся высоким спросом в странах Латинской Америки и Африки.

Чем объясняют успех iPhone 17

Эксперты связывают популярность новой линейки с обновлениями, ранее доступными только в более дорогих моделях. В частности, базовый iPhone 17 получил дисплей с частотой 120 Гц, увеличенный объем памяти и обновленную камеру.

Обозреватели отмечают, что это один из самых удачных релизов Apple за последние годы, что обеспечило высокий спрос на новинку.

Ранее мы сообщали , что проблемы с поставкой чипов и растущие трудности с приобретением оперативной памяти потенциально могут повлиять на линейку iPhone 18, которую Apple, как ожидается, представит в сентябре этого года. Линейка будет включать первый складной iPhone от Apple.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.