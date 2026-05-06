Смартфон от OpenAI: инсайдеры раскрыли характеристики и дату запуска 06.05.2026, 01:25 — Технологии&Авто

Смартфон и лого OpenAI

Ранее сообщалось, что OpenAI создает смартфон с ИИ-агентом. Теперь появилось больше подробностей о возможном выходе смартфона от OpenAI. Хотя компания официально не подтверждала разработку, инсайдеры уже говорят о характеристиках, партнерах и даже ориентировочных сроках запуска.

Об этом пишет NotebookCheck

По данным аналитиков, компания может вывести на рынок собственный ИИ-смартфон уже в 2027 году, сделав ставку на глубокую интеграцию искусственного интеллекта непосредственно в систему устройства.

Каким может быть смартфон OpenAI

По информации аналитика Мин-Чи Куо, массовое производство устройства планируется начать в первой половине 2027 года. Основным поставщиком чипсета может стать MediaTek — ожидается использование нового процессора Dimensity 9600.

Читайте также 5 самых распространенных поломок смартфонов и как их избежать

Этот чип должен появиться в конце текущего года и, вероятно, будет создан по технологии TSMC N2P. В смартфоне OpenAI могут использовать его кастомную версию.

Среди других ожидаемых характеристик:

оперативная память LPDDR6;

накопитель UFS 5.0;

двойная архитектура NPU для обработки ИИ;

дополнительные функции безопасности, включая pKVM и встроенное хеширование.

Ставка на ИИ и амбиции OpenAI

Одной из основных особенностей устройства может стать новый подход к работе с искусственным интеллектом. Ожидается, что ИИ-агент будет работать непосредственно на уровне системы, а не через отдельные приложения, как это реализовано в большинстве современных смартфонов.

По предварительным оценкам, в 2027—2028 годах могут выпустить около 30 млн таких устройств. В то же время, вся эта информация базируется на инсайдах — официальных заявлений от OpenAI пока нет.

Ранее также сообщалось, что компания работает не только над смартфоном. В партнерстве с бывшим дизайнером Apple Джонни Айвом могут создавать целую линейку устройств — от смарт-колонок до очков и прочих гаджетов со встроенным ИИ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.