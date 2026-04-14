5 долговечных смартфонов: топ моделей с запасом на годы Сегодня 23:08 — Технологии&Авто

Пользователи все чаще отказываются от регулярной смены смартфонов и переходят к модели длительного использования одного устройства.

В то же время, даже самые современные гаджеты не лишены типичных проблем в перспективе нескольких лет. Чаще всего речь идет о механических повреждениях корпуса или дисплея, а также износе аккумулятора, который обычно требует замены после нескольких лет активного использования. Какие модели прослужат более 5 лет — рассказали эксперты портала BGR

Google Pixel 10 Pro XL

Модель, представленная летом 2025 года, ориентирована на продолжительный жизненный цикл. Google обещает до 7 лет обновлений Android и патчей безопасности.

Смартфон оснащен процессором Tensor G5 и 16 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор на 5200 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Устройство имеет защиту по стандарту IP68, алюминиевую рамку и стекло Gorilla Glass Victus 2. Хотя результаты в Geekbench 6 (2239 и 5703 балла) уступают некоторым конкурентам, модель предлагает программу Pixel Care+, которая предусматривает замену батареи при снижении ее емкости ниже 80%.

Apple iPhone 17 Pro Max

Флагман Apple традиционно демонстрирует высокий уровень производительности и получает обновление iOS в течение 5−6 лет. Начальная цена версии с 256 ГБ памяти составляет 1199 долларов.

Смартфон работает на чипе A19 Pro с результатами 3743 и 9790 баллов в Geekbench 6 и имеет 12 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор на 5088 мАч рассчитан примерно на 1000 циклов зарядки.

Корпус выполнен из алюминия, экран защищен Ceramic Shield 2, также предусмотрена защита IP68. Дополнительно доступно приложение AppleCare+ для обслуживания и ремонта.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Флагманский смартфон Samsung 2026 также получает до 7 лет программной поддержки. Базовая версия стартует от 1299 долларов.

Устройство работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3619 и 11010 баллов в Geekbench 6) и имеет 12 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор емкостью 5000 мАч рассчитан на примерно 1200 циклов подзарядки.

Корпус усилен Armor Aluminum, экран защищен Gorilla Glass Armor 2. Доступно приложение Samsung Care+ с возможностью ремонта и замены батареи.

Apple iPhone 17e

Более доступная модель, представленная в 2026 году, стоит от 599 долларов и при этом сохраняет ключевые преимущества старших версий.

Смартфон получил чип A19 (3565 и 8770 баллов в Geekbench 6) и 8 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор на 4005 мАч имеет ресурс около 1000 циклов.

Среди компромиссов — более компактный 6,1-дюймовый дисплей без поддержки 120 Гц. В то же время устройство будет иметь такой же длительный период обновлений iOS, как и более дорогие модели.

Fairphone 6

Эта модель отличается модульной конструкцией, позволяющей самостоятельно менять отдельные компоненты.



Производитель дает 5-летнюю гарантию и обещает до 8 лет обновлений (до 2033 года). Смартфон оборудован съемной батареей на 4415 мАч, которую можно легко заменить без сервиса.

Модель работает на процессоре Snapdragon 7s Gen 3 (1149 и 3313 балла в Geekbench 6) и имеет 8 ГБ оперативной памяти. Основным недостатком является средний уровень производительности, что может утратить актуальность. Ориентировочная цена — 549 евро.

На что обращать внимание при выборе

Если смартфон покупается с расчетом на пять и более лет, ключевыми факторами становятся:

продолжительность программной поддержки;

качество материалов и защита корпуса;

уровень производительности процессора;

возможность замены аккумулятора или ремонта.

Флагманские модели обеспечивают больший запас мощности, однако устройства среднего сегмента или модульные решения могут оставаться пригодными к использованию в течение длительного времени.

