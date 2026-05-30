Suzuki представила практичный семейный автомобиль за $8400 (фото, видео) Сегодня 05:12 — Технологии&Авто

Suzuki Every - недорогой субкомпактный минивэн, Фото: Suzuki

В Японии дебютировал новый Suzuki Every. Субкомпактный минивэн доступен в бензиновых и электрических версиях. Минивэн Suzuki Every прошел модернизацию и выходит на домашний рынок по цене от 1 343 100 иен ($8400) за бензиновую версию и 3 146 000 иен ($19 800) — за электрическую.

3,4-метровый Suzuki Every относится к сегменту кей-каров — субкомпактных городских автомобилей. Нынешнее поколение модели выпускают с 2015 года, и это не первое его обновление.

Новый Suzuki Every сохраняет угловатый дизайн с крупными фарами, а отличить его можно по измененной решетке радиатора и другим передним бамперам с увеличенным воздухозаборником.

Автомобилю изменили переднюю часть, Фото: Suzuki

В салоне Suzuki Every 2026 стандартной стала цифровая приборная панель, а центральный тачскрин увеличили до 9 дюймов в диагонали. Кроме стандартной четырехместной версии можно выбрать компактный автодом с двумя спальными местами.

В салоне установили новые экраны, Фото: Suzuki

Базовая комплектация включает в себя кондиционер, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности, а за доплату доступны камеры кругового обзора, электропривод сдвижных дверей, подогрев сидений и руля.

Салон рассчитан на четыре человека, Фото: Suzuki

Новый Suzuki Every предлагают с 660-сильными бензиновыми двигателями на 49 и 64 л. с. Он доступен с механическим КПП или вариатором, задним или полным приводом. Электромобиль Suzuki e-Every также 64-сильный и имеет запас хода в 257 км.

