BMW внедрит ИИ, чтобы вывести краш-тесты на новый уровень Сегодня 23:15 — Технологии&Авто

Искусственный интеллект будет интегрирован непосредственно в аналитические инструменты краш-симуляций

BMW Group объявила о стратегическом партнерстве с европейским лидером в сфере искусственного интеллекта — компанией Mistral AI. Целью этого сотрудничества является интеграция передовых технологий ИИ в процессы виртуальных краш-тестов и компьютерного моделирования аварий, что позволит сделать будущие автомобили баварской марки еще более безопасными.

Главной особенностью нового проекта станет использование реальных промышленных дата-сетов BMW Group для обучения моделей искусственного интеллекта от Mistral AI. Вместо абстрактных алгоритмов нейросети будут учиться на огромных массивах информации, собранных немецким автоконцерном за десятилетия реальных и виртуальных испытаний пассивной безопасности автомобилей.

Сочетание глубокой инженерной экспертизы специалистов BMW и передовых возможностей генеративного ИИ Mistral AI должно создать синергетический эффект, который изменит традиционные подходы к разработке кузовов.

Мгновенный анализ виртуальных аварий

Искусственный интеллект будет интегрирован непосредственно в аналитические инструменты краш-симуляций. Современные виртуальные краш-тесты генерируют гигабайты сложных технических данных, анализ которых обычно занимает у инженеров много времени.

ИИ от Mistral AI сможет автоматически распознавать критические зоны деформации металла во время удара, прогнозировать поведение элементов конструкции в считаные секунды и предлагать оптимальные решения для улучшения прочности кузова еще на этапе цифрового проектирования.

Это не только ускорит процесс разработки новых моделей BMW, но и позволит создавать более эффективные структуры защиты пассажиров и пешеходов.

Будущее автомобильного проектирования

В BMW отмечают, что искусственный интеллект не заменит инженеров, а станет их мощнейшим ассистентом. Новая технология позволит проводить тысячи дополнительных виртуальных симуляций в сжатые сроки, испытывая автомобили в таких экстремальных сценариях ДТП, которые раньше сложно или слишком дорого смоделировать вручную.

