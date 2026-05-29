BMW внедрит ИИ, чтобы вывести краш-тесты на новый уровень

BMW Group объявила о стратегическом партнерстве с европейским лидером в сфере искусственного интеллекта — компанией Mistral AI. Целью этого сотрудничества является интеграция передовых технологий ИИ в процессы виртуальных краш-тестов и компьютерного моделирования аварий, что позволит сделать будущие автомобили баварской марки еще более безопасными.
Главной особенностью нового проекта станет использование реальных промышленных дата-сетов BMW Group для обучения моделей искусственного интеллекта от Mistral AI. Вместо абстрактных алгоритмов нейросети будут учиться на огромных массивах информации, собранных немецким автоконцерном за десятилетия реальных и виртуальных испытаний пассивной безопасности автомобилей.
Сочетание глубокой инженерной экспертизы специалистов BMW и передовых возможностей генеративного ИИ Mistral AI должно создать синергетический эффект, который изменит традиционные подходы к разработке кузовов.
Мгновенный анализ виртуальных аварий
Искусственный интеллект будет интегрирован непосредственно в аналитические инструменты краш-симуляций. Современные виртуальные краш-тесты генерируют гигабайты сложных технических данных, анализ которых обычно занимает у инженеров много времени.
ИИ от Mistral AI сможет автоматически распознавать критические зоны деформации металла во время удара, прогнозировать поведение элементов конструкции в считаные секунды и предлагать оптимальные решения для улучшения прочности кузова еще на этапе цифрового проектирования.
Это не только ускорит процесс разработки новых моделей BMW, но и позволит создавать более эффективные структуры защиты пассажиров и пешеходов.
Будущее автомобильного проектирования
В BMW отмечают, что искусственный интеллект не заменит инженеров, а станет их мощнейшим ассистентом. Новая технология позволит проводить тысячи дополнительных виртуальных симуляций в сжатые сроки, испытывая автомобили в таких экстремальных сценариях ДТП, которые раньше сложно или слишком дорого смоделировать вручную.