OpenAI выделит 250 миллионов долларов для защиты работников от сокращений из-за ИИ
Почему разработчики ChatGPT дают деньги на благотворительность
- миллиардное состояние: в прошлом году во время реструктуризации коммерческого крыла компании некоммерческий фонд OpenAI получил 26% акций стартапа. В тот момент этот пакет оценивался в 130 миллиардов долларов, что автоматически сделало фонд одной из крупнейших благотворительных организаций мира. В целом OpenAI обязалась инвестировать через свой фонд не менее 1 миллиарда долларов в социальные проекты;
- прямое управление: первые конкретные программы фонда объявят в конце этого года. Организация планирует создать собственную команду специалистов, которая не просто будет распределять гранты, а будет самостоятельно управлять частью гуманитарных проектов;
- экономическое моделирование: среди приоритетов фонда — создание специальных ИИ-симуляторов. Они позволят прогнозировать и моделировать, как будут развиваться национальные экономики по мере совершенствования технологий автоматизации.
