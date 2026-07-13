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Volvo отзывает более 64 тыс. гибридных XC40 из-за риска воспламенения батареи

Технологии&Авто
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Под сервисную кампанию попали модификации Volvo XC40 T4 Recharge и T5 Recharge
Под сервисную кампанию попали модификации Volvo XC40 T4 Recharge и T5 Recharge
Volvo объявила глобальный отзыв более 64 000 plug-in гибридов XC40 из-за выявленного риска возгорания высоковольтной батареи. До устранения неисправности владельцам советуют не заряжать автомобили от сети.

Какие авто попали под отзыв

Под сервисную кампанию попали модификации Volvo XC40 T4 Recharge и T5 Recharge, зарегистрированные в 2021—2022 годах.
Автомобили оснащены бензиновым двигателем и электромотором, поэтому их можно продолжать эксплуатировать с использованием двигателя внутреннего сгорания, однако без подзарядки тяговой батареи от стационарных зарядных устройств.

В чем причина отзыва

Причиной кампании стал производственный дефект, который компания Volvo обнаружила вместе с поставщиком батарей.
По данным дилера, неисправность может привести к короткому замыканию внутри ячейки батареи, что приводит к ее перегреву, особенно когда аккумулятор полностью заряжен.

Рекомендующие владельцам

Владельцев просят как можно быстрее записаться в сервисный центр. Если во время проверки подтверждается наличие проблемы, дефектные компоненты высоковольтной батареи заменят бесплатно. Производитель заявляет, что стремится выполнить работы как можно скорее и с минимальными неудобствами для клиентов.
Эта компания дополняет другой отзыв, объявленный в январе 2026 года для электрического кроссовера Volvo EX30, где также был зафиксирован риск возгорания батареи. Для EX30 владельцам рекомендовали ограничить максимальный уровень заряда до 70 процентов до установки новых деталей. Сообщается, что случаи пожаров, связанных с этими отзывами, в Сингапуре не зафиксированы.
По материалам:
autoporady.com
Авто
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