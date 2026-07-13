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Mitsubishi начнет выпуск человекоподобных роботов уже в следующем году

Технологии&Авто
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Сначала гуманоиды будут работать на заводах Mitsubishi
Сначала гуманоиды будут работать на заводах Mitsubishi
Mitsubishi Motors объявила о планах начать производство человекоподобных роботов в Японии уже со следующего года.
Проект реализуется совместно со стартапом Highlanders, а сборку роботов организуют на заводе компании в Киото. Ожидается, что предприятие сможет выпускать до 1000 роботов в месяц.

Сначала гуманоиды будут работать на заводах Mitsubishi

Их планируют привлечь к транспортировке деталей, сборке двигателей и других производственных операций. Если роботы успешно пройдут испытания, компания рассмотрит возможность продаж таких систем другим предприятиям, в том числе и конкурентам в автомобильной отрасли.
В Mitsubishi считают, что человекоподобные роботы обладают большим потенциалом для автоматизации производства.
По словам руководства компании, они могут эффективно выполнять логистические задачи, а также участвовать в сварочных и других производственных процессах.

Автопроизводитель инвестировал в стартап Highlanders

В мае этого года автопроизводитель уже инвестировал в стартап Highlanders, основанный выпускниками Токийского университета, и не исключает дальнейшего финансирования проекта.
Сегодня мировой рынок гуманоидных роботов преимущественно контролируют китайские компании, на которые приходится около 85% поставок. Япония также активно развивает это направление и планирует к 2040 году ввести в эксплуатацию около 10 миллионов роботов с функциями искусственного интеллекта, поддерживая соответствующие исследования и разработки.
По материалам:
iTechua
РоботыТехникаТехнологии
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