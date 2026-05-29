Автомобили Volkswagen теряют почти половину стоимости за 5 лет

Volkswagen остается популярным брендом благодаря управляемости и общим характеристикам авто, однако на вторичном рынке его модели в среднем быстрее теряют стоимость, чем автомобили Toyota.
По данным CarEdge, среднее обесценивание Volkswagen за пять лет составляет около 49%, в то время как у Toyota этот показатель существенно ниже.

Jetta и базовые модели

Среди моделей Volkswagen лучше всего сохраняет стоимость Volkswagen Jetta. За пять лет она дешевеет примерно на 34%, а прогнозируемая остаточная цена составляет около $17957. Это почти соответствует показателям Toyota Corolla, которая теряет около 33%.
При стартовой цене менее $24 тыс. Jetta часто рассматривают как одну из самых рациональных моделей в линейке VW: она не самая мощная, но предлагает более просторный салон и относительно предсказуемую динамику обесценения.

Кроссоверы

В сегменте SUV разница между брендами становится более заметной. Volkswagen Tiguan теряет около 48% стоимости за пять лет, тогда как Toyota RAV4 — примерно 28%.
Более крупный Volkswagen Atlas дешевеет ориентировочно на 51%, в то время как Toyota Grand Highlander держится на уровне около 30%. Похожая ситуация и с Volkswagen Atlas Cross Sport, который тоже демонстрирует почти 50% потери стоимости, тогда как Toyota Crown Signia сохраняет лучшие показатели остаточной цены.
Хэтчбеки и электромобили

Среди более «эмоциональных» моделей лучше других держат цену спортивные версии. Volkswagen Golf GTI и Volkswagen Golf R теряют примерно 41% стоимости за пять лет, что лучше большинства кроссоверов бренда. В то же время они все равно уступают конкурентам типа Toyota GR Corolla, которая сохраняет стоимость эффективнее.
Самый слабый результат показывают электромобили Volkswagen. Volkswagen ID. Buzz теряет около 54% ​​стоимости, а Volkswagen ID.4 — до 63% за пять лет, причем наибольшее падение приходится на первый год эксплуатации.
Вывод: что следует учитывать покупателям

В общем, при покупке нового Volkswagen важно учитывать не только характеристики управляемости или дизайна, но и скорость обесценивания. Jetta выглядит наиболее сбалансированным вариантом, Golf держится благодаря фанатскому спросу, а электрические модели следует покупать с пониманием того, как быстро они дешевеют.
