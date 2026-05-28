Apple может «закрыть» более дешевую версию MacBook Neo

MacBook Neo

Apple, скорее всего, прекратит выпуск более дешевой версии ноутбука MacBook Neo за $599.

Об этом пишут издания Wccftech и ArsTechnica.

Это будет фактически равняться повышению цены на $100. Однако на фоне того, что TSMC поднимает цены на изготовление чипов A18 Pro для Apple, компании придется еще больше поднять цену на свой самый дешевый ноут.





По информации инсайдера Jukan, TSMC планирует поднять цену на чипы, изготовленные по 3-нм техпроцессу, на 15% во второй половине этого года. При этом цены могут подняться еще на 10% уже в следующем году.

Реакция конкурентов

Первоначально релиз MacBook Neo в нетрадиционном для Apple сегменте бюджетных ноутбуков захватил конкурентов на Windows и ARM врасплох. Однако в последние недели можно было наблюдать за более взвешенной реакцией.

Ряд производителей почти одновременно представили своих конкурентов преимущественно на чипах Intel Core Series 3 (Wildcat Lake). Wildcat Lake — новый, специально разработанный бюджетный чип, использующий новейшие архитектуры CPU и GPU Intel, а также 18-нм технологический процесс. Это должно помочь этим чипам эффективнее конкурировать с Apple A18 Pro в MacBook Neo.

Lenovo планирует выпустить несколько моделей IdeaPad Slim с новыми процессорами, а также дополнительные настройки, такие как 16 ГБ оперативной памяти и дисплей с высокой частотой обновления 120 Гц. Asus и HP также анонсировали свои модели.

Кроме этого китайское подразделение Intel недавно анонсировало проект Firefly, призванное снизить затраты и упростить производство ноутбуков. Логика проста: позаимствовать стандартизированный подход из смартфонной индустрии Китая, где одни и те же компоненты — плата, коннекторы, батарея — переходят от модели к модели. Производителям ноутбуков это снижает себестоимость и упрощает сборку, потребителям — цену на полке.

Первым ноутбуком, который сможет воспользоваться преимуществами Firefly, должен стать Lenovo Lecoo Air 14. Ноутбуки в ценовом сегменте до $500 уже несколько десятилетий. Однако обычно системы в этих устройствах вынуждены были идти на компромиссы по вопросам производительности и качества сборки. Наряду с ними MacBook Neo имеет ряд преимуществ в соотношении цена-качество, однако вскоре популярная модель Apple может все же утратить свою привлекательность.

