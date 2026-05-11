Apple может изменить линейку MacBook Neo из-за роста цен на память

Apple может просмотреть линейку MacBook Neo из-за высокого спроса и роста стоимости комплектующих. По данным аналитиков, компания рассматривает возможность отказаться от самой дешевой версии ноутбука на 256 ГБ, оставив лишь более дорогую модель с большим объемом памяти.

Решения связывают с проблемами в поставках, удорожанием памяти DRAM и рекордным спросом на новый ноутбук.

Apple может убрать базовую версию MacBook Neo

Как сообщает аналитик Тим Кулпан, Apple может прекратить выпуск модели MacBook Neo на 256 ГБ. Именно эта версия сейчас самая доступная в линейке — ее цена составляет 599 долларов в США.

Вместо этого компания может оставить только конфигурацию на 512 ГБ, которая стоит 699 долларов.

По информации аналитика, Apple была вынуждена пересмотреть производственные планы после того, как спрос на MacBook Neo оказался значительно выше ожиданий. Если изначально компания планировала выпустить 5−6 млн устройств, то теперь производственный план якобы увеличили до 10 млн ноутбуков.

В то же время, сроки доставки на отдельных рынках уже растянулись до четырех недель.

Проблемы с поставками и более дорогие комплектующие

Во время финансовой конференции в конце апреля гендиректор Apple Тим Кук подтвердил, что компания сталкивается с ограничениями поставок MacBook Neo.

Ноутбуки производят на заводах во Вьетнаме и Китае, где партнеры Apple — Quanta и Foxconn — пытаются справиться с ростом количества заказов.

Также сообщается, что для второго производственного цикла Apple заказывает новые чипы A18 Pro у TSMC. В первых партиях MacBook Neo, по данным аналитиков, использовались модифицированные версии процессоров, первоначально производившиеся для iPhone 16 Pro.

Отдельной проблемой стало удорожание памяти DRAM, из-за чего возросла себестоимость ноутбуков.

Аналитики отмечают, что Apple уже использовала подобный подход в других устройствах. В частности, компания ранее убрала версию Mac mini на 256 ГБ, оставив только более дорогую модификацию.

