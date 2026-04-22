Рынок ПК ждет новый дефицит, хуже нехватки памяти
На рынке комплектующих назревает новая проблема: дефицит процессоров может оказаться даже более серьезным, чем недостаток памяти.
Об этом сообщает Digitimes со ссылкой на источники в промышленности.
Дефицит процессоров обостряется
По словам участников рынка, ситуация с CPU даже сложнее, чем с памятью. Несмотря на то, что оперативная память уже подорожала и продается ограниченно, отдельные модели процессоров от AMD и Intel фактически исчезли с продаж независимо от их стоимости.
Больше всего дефицит испытывают производители корпоративных систем. Многие ориентированы именно на решение Intel, а часть моделей остается в ограниченной доступности еще с 2025 года.
Рынок ожидает, что ситуацию помогут стабилизировать новые процессоры Intel, созданные по техпроцессу 18A. В то же время, эта технология имеет сложную историю: на старте компания столкнулась с низким выходом подходящих чипов и даже рассматривала возможность отказа от этого направления.
Первые продукты на базе 18A уже появились — это мобильные процессоры Panther Lake, где новый техпроцесс применяется для вычислительного блока. Пока их используют в ноутбуках, но со временем такие решения могут появиться и в портативных устройствах.
В последние месяцы ситуация с производством постепенно улучшается. Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан поддержал идею использования 18A не только для внутренних нужд, но и посторонних клиентов. Это может свидетельствовать о росте выхода пригодных чипов и потенциальном увеличении объемов производства.
Спрос на ИИ и риски для рынка ПК
Несмотря на определенные положительные сигналы, аналитики предупреждают: в 2026 году спрос на персональные компьютеры может снизиться из-за роста цен. Удорожают как отдельные комплектующие, так и готовые устройства.
На потребительском рынке ситуация пока выглядит более стабильной — многие игровые процессоры еще доступны по относительно умеренным ценам. Однако, по прогнозам, это временно: наибольшее давление дефицита ожидается во втором квартале с апреля по июнь.
Одной из ключевых причин является стремительный рост спроса на серверы для искусственного интеллекта. Они активно занимают производственные мощности, ранее использовавшиеся для массового сегмента. В результате спрос на процессоры и память увеличивается еще быстрее, усиливая дисбаланс на рынке.
Таким образом, дефицит CPU становится новым фактором давления на индустрию ПК. Если ситуация с поставкой не улучшится вместе с развитием техпроцесса 18A, пользователи могут столкнуться не только с более высокими ценами, но и с ограниченным выбором. Это будет происходить на фоне уже имеющегося удорожания памяти, накопителей и видеокарт.
Ранее мы сообщали, что Nvidia прогнозирует спрос на свои ИИ-чипы на уровне $1 трлн.
