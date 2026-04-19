Apple разрабатывает собственный процессор для работы с искусственным интеллектом
Компания Apple активно работает над созданием собственного серверного процессора с кодовым названием Baltra. Новый чип предназначен для выполнения задач, связанных с искусственным интеллектом.
Об этом сообщает издание Gizmochina.
Apple незаметно закладывает прочный фундамент для своего будущего в области искусственного интеллекта с помощью нового серверного чипа собственной разработки, который внутри компании называют Baltra, — говорится в сообщении.
Ожидается, что этот чип будет обеспечивать работу облачной внутренней инфраструктуры компании, сосредоточившись на безопасной обработке данных и серверных вычислениях искусственного интеллекта.
Это знаменует серьезный поворот, поскольку Apple выходит за пределы потребительского оборудования и входит в сферу масштабных ИИ-вычислений.
Чип Baltra, вероятно, будет изготовлен компанией TSMC с использованием технологического процесса второго поколения 3 нм (N3E). Эта технология разработана для улучшения производительности и эффективности по сравнению с предыдущими технологическими узлами. Apple также инвестирует значительные средства в передовую технологию упаковки SoIC (System on Integrated Chips) от TSMC, позволяющую вертикально укладывать несколько компонентов чипа для повышения скорости и энергоэффективности", — пишет издание.
Как сообщается, для поддержки своего развития в области искусственного интеллекта компания Apple зарезервировала значительные производственные мощности на заводе TSMC на ближайшие годы.
Ожидается, что значительная часть этих мощностей будет выделена на производство серверных чипов для искусственного интеллекта, таких как Baltra, что свидетельствует о серьезных долгосрочных инвестициях.
В общем, этот шаг демонстрирует стремление Apple контролировать весь цикл создания технологий искусственного интеллекта — от разработки кремния и его упаковки до развертывания облачных серверов.
Это позволит компании снизить зависимость от внешних поставщиков серверного оборудования и напрямую конкурировать на рынке аппаратного обеспечения для ИИ.
