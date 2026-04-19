0 800 307 555
ру
Apple разрабатывает собственный процессор для работы с искусственным интеллектом

Технологии&Авто
3812
Компания Apple активно работает над созданием собственного серверного процессора с кодовым названием Baltra. Новый чип предназначен для выполнения задач, связанных с искусственным интеллектом.
Об этом сообщает издание Gizmochina.
Apple незаметно закладывает прочный фундамент для своего будущего в области искусственного интеллекта с помощью нового серверного чипа собственной разработки, который внутри компании называют Baltra, — говорится в сообщении.
Ожидается, что этот чип будет обеспечивать работу облачной внутренней инфраструктуры компании, сосредоточившись на безопасной обработке данных и серверных вычислениях искусственного интеллекта.
Это знаменует серьезный поворот, поскольку Apple выходит за пределы потребительского оборудования и входит в сферу масштабных ИИ-вычислений.
Чип Baltra, вероятно, будет изготовлен компанией TSMC с использованием технологического процесса второго поколения 3 нм (N3E). Эта технология разработана для улучшения производительности и эффективности по сравнению с предыдущими технологическими узлами. Apple также инвестирует значительные средства в передовую технологию упаковки SoIC (System on Integrated Chips) от TSMC, позволяющую вертикально укладывать несколько компонентов чипа для повышения скорости и энергоэффективности", — пишет издание.
Как сообщается, для поддержки своего развития в области искусственного интеллекта компания Apple зарезервировала значительные производственные мощности на заводе TSMC на ближайшие годы.
Ожидается, что значительная часть этих мощностей будет выделена на производство серверных чипов для искусственного интеллекта, таких как Baltra, что свидетельствует о серьезных долгосрочных инвестициях.
В общем, этот шаг демонстрирует стремление Apple контролировать весь цикл создания технологий искусственного интеллекта — от разработки кремния и его упаковки до развертывания облачных серверов.
Это позволит компании снизить зависимость от внешних поставщиков серверного оборудования и напрямую конкурировать на рынке аппаратного обеспечения для ИИ.
По материалам:
Укрінформ
ИИApple
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems