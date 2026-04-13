Apple планирует выпустить три миллиона складных iPhone до конца года Сегодня 23:04 — Технологии&Авто

Компания планирует сначала посмотреть на реакцию рынка и затем корректировать масштабы производства

Источники издания The Elec рассказали, как продвигается производство первого складного iPhone.

По их информации, Apple выпустит 3 миллиона устройств до конца года, а экраны для них начнут делать уже в этом финансовом квартале. Ранее разные аналитики прогнозировали, что первые объемы поставок складного iPhone будут составлять от 7 до 20 миллионов.

Планы Apple

Неназванный эксперт The Elec отметил, что Apple действует осторожно после низких продаж шлема Vision Pro. Компания планирует сначала посмотреть на реакцию рынка и затем корректировать масштабы производства. По меркам складных устройств 3 миллиона — очень впечатляющая цифра. Samsung, ведущий производитель «раскладушек» на рынке, в прошлом году прогнозировала продать 2,4 миллиона Galaxy Z Fold 7.

Также издание отмечает, что производством экранов будущего устройства занимается Samsung Display. Компании заключили эксклюзивное соглашение на 3 года, запрещающее использовать для «раскладушек» iPhone экраны других компаний.

Убедительных данных о цене и дате выхода устройства пока нет. 7 апреля издание Nikkei Asia сообщало о проблемах с производством складывающегося iPhone, из-за которых релиз могут отложить до следующего года. Впрочем, в тот же день Марк Гурман из Bloomberg уточнил, что Apple по-прежнему нацелена на релиз в сентябре — чуть позже основной линейки новых iPhone.

iLenta По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.