Чат-бот Claude принес Zoom миллиард долларов

Zoom заработал $1 млрд на инвестициях в разработчика ИИ-чата Claude
Компания Zoom Communications получила миллиард долларов прибыли благодаря инвестициям в ИИ-стартап Anthropic, который разрабатываеет модель Claude.
Об этом сообщает Bloomberg.
Компания Zoom инвестировала в Anthropic еще в начале 2023 года. Компания решила интегрировать модели Claude в свои продукты.
Общий объем инвестиций составил примерно 97 миллионов долларов: 51 миллион на старте и еще 46 миллионов позже. В настоящее время стоимость этой доли оценивается уже в 1,27 миллиарда долларов.
Такой рост связывается с стремительным повышением оценки Anthropic. В феврале 2026 года она составила 380 млрд долларов, а на следующей неделе ожидается закрытие нового раунда финансирования с оценкой более 900 млрд долларов.
В случае его завершения доля Zoom может возрасти еще больше — потенциально до трех миллиардов долларов, что почти в 30 раз превышает первоначальные инвестиции.
