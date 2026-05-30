Чат-бот Claude принес Zoom миллиард долларов

Компания Zoom Communications получила миллиард долларов прибыли благодаря инвестициям в ИИ-стартап Anthropic, который разрабатываеет модель Claude.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания Zoom инвестировала в Anthropic еще в начале 2023 года. Компания решила интегрировать модели Claude в свои продукты.

Общий объем инвестиций составил примерно 97 миллионов долларов: 51 миллион на старте и еще 46 миллионов позже. В настоящее время стоимость этой доли оценивается уже в 1,27 миллиарда долларов.

Такой рост связывается с стремительным повышением оценки Anthropic. В феврале 2026 года она составила 380 млрд долларов, а на следующей неделе ожидается закрытие нового раунда финансирования с оценкой более 900 млрд долларов.

В случае его завершения доля Zoom может возрасти еще больше — потенциально до трех миллиардов долларов, что почти в 30 раз превышает первоначальные инвестиции.

