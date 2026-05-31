Apple планирует выпустить 15 новых продуктов до конца года: что о них известно

Во второй половине 2026 года Apple может представить сразу 15 новых устройств, Фото: MacRumors
Во второй половине 2026 года Apple собирается представить сразу 15 новых устройств — от дебютного складного iPhone до OLED-версии MacBook Pro.
Об этом сообщает Tom’s Guide со ссылкой на инсайдеров и аналитиков отрасли.

Что известно о новых гаджетах Apple

Главной премьерой осени, как ожидается, станет iPhone-раскладушка. По слухам, телефон получит внутренний экран 7,6−7,7 дюйма, внешний дисплей около 5,3 дюйма и практически незаметную складку на экране.
Также упоминается новый шарнир из жидкого металла и отказ от Face ID в пользу Touch ID. Предполагаемая цена — около $2500.
Одновременно Apple готовит Pro-линейку с новейшим 2-нм чипом A20 Pro, более компактным Dynamic Island и улучшенной камерой с изменяющейся диафрагмой. Базовые модели iPhone 18, по данным источников, перенесут весной 2027 года.
Среди ноутбуков главным обновлением станет MacBook Pro M6. Источник говорит о более тонком корпусе, сенсорном OLED-дисплее и отказе от привычной «челки» в пользу нового выреза. Производство OLED-панелей уже якобы готовится на мощностях Samsung Display.
В категории планшетов ожидаются iPad mini 8 с OLED-экраном и процессором A20, а также обновленный базовый iPad на базе A19. Apple также готовит новые часы — Apple Watch Series 12 и, вероятно, Ultra 4.
Существенного редизайна пока не ожидается, но источники упоминают об улучшенных датчиках здоровья и более тесной интеграции функций искусственного интеллекта.

Вот полный список устройств, которые Apple представит до конца 2026 года:

  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 18 Pro Max
  • iPhone Fold (Ultra)
  • MacBook Ultra
  • Mac Studio
  • Mac mini
  • iMac 24
  • Apple Watch Series 12
  • Apple Watch Ultra 4
  • iPad 12
  • iPad mini
  • Apple TV
  • HomePod mini
  • HomePod
  • Home Hub
По материалам:
УНІАН
Apple
