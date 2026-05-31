Apple планирует выпустить 15 новых продуктов до конца года: что о них известно

Во второй половине 2026 года Apple собирается представить сразу 15 новых устройств — от дебютного складного iPhone до OLED-версии MacBook Pro.
Об этом сообщает Tom’s Guide со ссылкой на инсайдеров и аналитиков отрасли.
Что известно о новых гаджетах Apple
Главной премьерой осени, как ожидается, станет iPhone-раскладушка. По слухам, телефон получит внутренний экран 7,6−7,7 дюйма, внешний дисплей около 5,3 дюйма и практически незаметную складку на экране.
Также упоминается новый шарнир из жидкого металла и отказ от Face ID в пользу Touch ID. Предполагаемая цена — около $2500.
Одновременно Apple готовит Pro-линейку с новейшим 2-нм чипом A20 Pro, более компактным Dynamic Island и улучшенной камерой с изменяющейся диафрагмой. Базовые модели iPhone 18, по данным источников, перенесут весной 2027 года.
Среди ноутбуков главным обновлением станет MacBook Pro M6. Источник говорит о более тонком корпусе, сенсорном OLED-дисплее и отказе от привычной «челки» в пользу нового выреза. Производство OLED-панелей уже якобы готовится на мощностях Samsung Display.