Apple выпустила iOS 26.5 для iPhone: защищенные RCS-сообщения, новые функции и важные исправления

Новая версия добавляет ряд заметных изменений в безопасности, сообщениях, картах и ​​поддержке сторонних устройств

Apple официально выпустила iOS 26.5 после нескольких месяцев тестирования бета. Хотя обновление не принесло долгожданных улучшений Siri (Apple отложила их в iOS 27), новая версия все же добавляет ряд заметных изменений в безопасности, сообщениях, картах и ​​поддержке сторонних устройств.

Сквозное шифрование (E2EE) для RCS-сообщений между iPhone и Android

Одним из важнейших новшеств стала поддержка сквозного шифрования (E2EE) для RCS-сообщений между iPhone и Android. Это существенный шаг для безопасности, ведь теперь текстовые сообщения между пользователями двух платформ могут быть защищены на уровне iMessage.

Функция будет работать постепенно и зависит от поддержки современного стандарта RCS мобильными операторами с обеих сторон. Если условия выполнены, шифрование активируется автоматически, а сообщения обозначаются иконкой замка.

Новые обои

Apple также добавила новые обои Pride Luminance с несколькими цветовыми вариантами, продолжая традицию тематических обновлений интерфейса.

Maps

В Maps появилась функция Suggested Places — система анализирует ваши предыдущие поиски и популярные места поблизости, чтобы рекомендовать новые местные посещения. Кроме того, Apple подготовила техническую основу для запуска рекламы в Maps в будущем, хотя рекламные объявления пока еще не активны.

Изменения в экосистеме для посторонних носимых устройств

Одни из самых больших изменений касаются пользователей в Европейском Союзе. Из-за требований DMA Apple открывает часть экосистемы для посторонних носимых устройств. Теперь некоторые посторонние наушники смогут поддерживать быстрое подключение по принципу AirPods, смарт-часы получать и взаимодействовать с уведомлениями iPhone, а также показывать Live Activities.

Это может сделать альтернативы Apple Watch и AirPods более функциональными, хотя производителям еще предстоит внедрить поддержку этих возможностей.

Еще некоторые небольшие изменения

Также Apple улучшила переход с iPhone на Android, позволив выбирать, какие вкладки из сообщений переносить — за 30 дней, год или все время.

Среди менее заметных изменений — новая клавиатура для языка инуктитут и упоминания о будущей системе наград в Apple Books.

Отдельно Apple закрыла более 50 уязвимостей безопасности. Хотя компания не сообщает об активном использовании этих проблем злоумышленниками, iOS 26.5 в первую очередь рекомендуют установить именно из соображений защиты.

