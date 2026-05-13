0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С июля в Европе будут действовать новые требования для автомобилей, зарегистрированных в ЕС

Технологии&Авто
70
Автомобиль на дороге
Автомобиль на дороге
С 7 июля 2026 года все новые легковые автомобили, впервые регистрируемые в странах Европейского Союза, должны будут иметь расширенный набор систем безопасности.
Об этом сообщает inpoland. Новые требования предусмотрены Регламентом ЕС 2019/2144.

Какие изменения будут введены для новых автомобилей

Одним из основных новшеств станут адаптивные стоп-сигналы. Если автомобиль будет резко тормозить на скорости более 50 км/ч, задние фонари начнут мигать, предупреждая водителей сзади об опасности.
Система будет анализировать скорость движения, силу нажатия на тормозную педаль, а также данные от систем ABS и ESP. Это позволит автоматически определять ситуации, когда требуется включить мерцающий сигнал.

Какие системы станут обязательными

С июля 2026 года новые автомобили в ЕС должны быть оснащены следующими системами:
  • автоматическое экстренное торможение;
  • обнаружение пешеходов и велосипедистов;
  • удержание автомобиля в полосе движения;
  • контроль усталости водителя;
  • интеллектуальное ограничение скорости;
  • регистратор данных о событиях;
  • подготовка к установке алкогольного блокатора.

Касаются ли новые правила уже зарегистрированных авто

Новые требования будут распространяться только на автомобили, зарегистрированные после 7 июля 2026 года.
Владельцам уже зарегистрированных машин не нужно будет дооборудовать транспортные средства, поскольку установка таких систем в подержанные автомобили обычно технически сложная или невозможна.
Ранее мы сообщали, что крупнейшим европейским автомобильным рынком традиционно остается Германия — в первом квартале 2026 года здесь зарегистрировали 699 404 авто.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоЕС
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems