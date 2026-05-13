С июля в Европе будут действовать новые требования для автомобилей, зарегистрированных в ЕС Сегодня 09:11 — Технологии&Авто

С 7 июля 2026 года все новые легковые автомобили, впервые регистрируемые в странах Европейского Союза, должны будут иметь расширенный набор систем безопасности.

Об этом сообщает inpoland. Новые требования предусмотрены Регламентом ЕС 2019/2144.

Какие изменения будут введены для новых автомобилей

Одним из основных новшеств станут адаптивные стоп-сигналы. Если автомобиль будет резко тормозить на скорости более 50 км/ч, задние фонари начнут мигать, предупреждая водителей сзади об опасности.

Система будет анализировать скорость движения, силу нажатия на тормозную педаль, а также данные от систем ABS и ESP. Это позволит автоматически определять ситуации, когда требуется включить мерцающий сигнал.

Какие системы станут обязательными

С июля 2026 года новые автомобили в ЕС должны быть оснащены следующими системами:

автоматическое экстренное торможение;

обнаружение пешеходов и велосипедистов;

удержание автомобиля в полосе движения;

контроль усталости водителя;

интеллектуальное ограничение скорости;

регистратор данных о событиях;

подготовка к установке алкогольного блокатора.

Касаются ли новые правила уже зарегистрированных авто

Новые требования будут распространяться только на автомобили, зарегистрированные после 7 июля 2026 года.

Владельцам уже зарегистрированных машин не нужно будет дооборудовать транспортные средства, поскольку установка таких систем в подержанные автомобили обычно технически сложная или невозможна.

Германия — в первом квартале 2026 года здесь зарегистрировали 699 404 авто.

