С июля в Европе будут действовать новые требования для автомобилей, зарегистрированных в ЕС

С 7 июля 2026 года все новые легковые автомобили, впервые регистрируемые в странах Европейского Союза, должны будут иметь расширенный набор систем безопасности.
Об этом сообщает inpoland. Новые требования предусмотрены Регламентом ЕС 2019/2144.
Какие изменения будут введены для новых автомобилей
Одним из основных новшеств станут адаптивные стоп-сигналы. Если автомобиль будет резко тормозить на скорости более 50 км/ч, задние фонари начнут мигать, предупреждая водителей сзади об опасности.
Система будет анализировать скорость движения, силу нажатия на тормозную педаль, а также данные от систем ABS и ESP. Это позволит автоматически определять ситуации, когда требуется включить мерцающий сигнал.