SpaceX закрывает доступ к координатам Starlink в приложении

Техническое меню Starlink долгое время было настоящим сокровищем для энтузиастов
Компания SpaceX объявила о важных изменениях в работе мобильного приложения Starlink. С 20 мая 2026 года информация о точных координатах терминалов больше не будет отображаться в разделе Debug Data. Это означает, что пользователи потеряют простой способ получать данные о местонахождении своих антенн, ранее использовавшихся как удобный навигационный инструмент.
Доступ к координатам станет закрытым

Несмотря на то, что SpaceX официально никогда не заявляла о предоставлении навигационных услуг для широкой общественности, сервисное меню Starlink долгое время позволяло энтузиастам и специалистам получать точные координаты терминала.
По информации ArsTechnica, после изменений в приложении данные о широте и долготе станут недоступны без внешних GPS-модулей. Для большинства пользователей это не станет критической потерей, но для исследователей и работающих в условиях высоких угроз радиоэлектронной борьбы отсутствие этой опции может усложнить работу.

Преимущества Starlink в навигации и причины изменений

Система Starlink получила популярность среди пользователей благодаря более мощному сигналу по сравнению с традиционными GNSS-системами, такими как GPS или Galileo. Последние работают на высоте около 20 000 км, что делает их сигнал слабым и уязвимым к глушению или спуфингу.
Спутники Starlink двигаются на высоте примерно 550 км, благодаря чему сигнал в сотни раз мощнее и менее податлив к помехам. Терминалы Starlink, оснащенные фазированными антеннами, эффективно отсекают помехи — это делает их устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы даже без официальной поддержки навигационных координат.
Исследовательские группы показали, что координаты можно определять с точностью до нескольких метров, анализируя сигналы спутников Starlink. Устройства стоимостью около 599 долларов (24 000 грн) стали уникальным инструментом для тех, кому нужна надежная навигация.
Причины закрытия доступа к координатам SpaceX официально не раскрывает. Аналитики предполагают две основные версии:
  • во-первых, это может быть связано с повышением безопасности, ведь утаивание координат затрудняет выявление и уничтожение терминалов в зонах боевых действий;
  • во-вторых, вероятное создание отдельного платного сервиса Starlink PNT для корпоративных и военных клиентов, что позволит компании получить дополнительную прибыль.
Пока SpaceX вводит ограничения, другие страны развивают собственные системы мониторинга и оповещения. К примеру, Китай подключил сотни миллионов людей к системе предупреждения о землетрясениях, демонстрируя альтернативный подход к использованию глобальных сетей для гражданской безопасности.
