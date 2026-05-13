0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Rheinmetall и Deutsche Telekom хотят создать «щит» для защиты немецких городов от дронов

Мир
2
Rheinmetall и Deutsche Telekom объединяют усилия по разработке комплексной системы защиты критической инфраструктуры
Rheinmetall и Deutsche Telekom объединяют усилия по разработке комплексной системы защиты критической инфраструктуры
Ведущий оборонный концерн Германии Rheinmetall и телекоммуникационный гигант Deutsche Telekom объединяют усилия по разработке комплексной системы защиты критической инфраструктуры немецких городов от дроновых угроз.
Об этом говорится в опубликованном на сайте Rheinmetall пресс-релизе.
«Угроза со стороны дронов высокотехнологичная. Поэтому противодействие им требует сочетания сенсорики, эффекторов и защищенных сетей связи. Rheinmetall и Deutsche Telekom объединяют именно эти возможности», — заявил председатель правления Rheinmetall AG Армин Паппергер.
В свою очередь председатель правления Deutsche Telekom AG Тим Хеттгес отметил, что благодаря своим компетенциям в сфере связи, облачных технологий и анализа данных компания «выведет защиту от дронов на новый уровень».

Multi-Threat-Protection-System

Партнерство направлено на создание так называемой Multi-Threat-Protection-System — комплексного решения, которое будет сочетать киберзащиту, физическую охрану территории и современные сенсорные технологии для противодействия дроновым угрозам и актам саботажа.
Особое внимание будет уделяться обнаружению дронов, управляемых через мобильные сети. С этой целью Deutsche Telekom совместно с университетом Бундесвера в Гамбурге намерены превратить сеть 5G в «гигантский радар», способный фиксировать аномалии в трафике и определять местонахождение беспилотников за пределами прямой видимости.
Читайте также
Rheinmetall, в свою очередь, предоставит опыт создания систем ПВО малого и ближнего радиуса действия, которые уже прошли испытания в Украине и на Ближнем Востоке.
Первая совместная презентация проекта запланирована на международной выставке безопасности AFCEA, которая начнется 12 мая в Бонне.
По материалам:
Укрінформ
Германия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems