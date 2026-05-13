Rheinmetall и Deutsche Telekom хотят создать «щит» для защиты немецких городов от дронов 13.05.2026, 02:06

Ведущий оборонный концерн Германии Rheinmetall и телекоммуникационный гигант Deutsche Telekom объединяют усилия по разработке комплексной системы защиты критической инфраструктуры немецких городов от дроновых угроз.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Rheinmetall пресс-релизе.

«Угроза со стороны дронов высокотехнологичная. Поэтому противодействие им требует сочетания сенсорики, эффекторов и защищенных сетей связи. Rheinmetall и Deutsche Telekom объединяют именно эти возможности», — заявил председатель правления Rheinmetall AG Армин Паппергер.

В свою очередь председатель правления Deutsche Telekom AG Тим Хеттгес отметил, что благодаря своим компетенциям в сфере связи, облачных технологий и анализа данных компания «выведет защиту от дронов на новый уровень».

Multi-Threat-Protection-System

Партнерство направлено на создание так называемой Multi-Threat-Protection-System — комплексного решения, которое будет сочетать киберзащиту, физическую охрану территории и современные сенсорные технологии для противодействия дроновым угрозам и актам саботажа.

Особое внимание будет уделяться обнаружению дронов, управляемых через мобильные сети. С этой целью Deutsche Telekom совместно с университетом Бундесвера в Гамбурге намерены превратить сеть 5G в «гигантский радар», способный фиксировать аномалии в трафике и определять местонахождение беспилотников за пределами прямой видимости.

Rheinmetall, в свою очередь, предоставит опыт создания систем ПВО малого и ближнего радиуса действия, которые уже прошли испытания в Украине и на Ближнем Востоке.

Первая совместная презентация проекта запланирована на международной выставке безопасности AFCEA, которая начнется 12 мая в Бонне.

