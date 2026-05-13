Сценарии войны на Ближнем Востоке и их последствия для Украины

Фото: ООН, news.un.org
Национальный банк Украины анализирует несколько сценариев развития ситуации на Ближнем Востоке, поскольку продолжение конфликта может повлиять на инфляцию, экономический рост и внешнюю торговлю Украины.

Два сценария и их влияние на Украину

  • В базовом сценарии НБУ ожидает постепенное снижение напряженности и удешевление нефти Brent до 80 долларов за баррель до конца 2026 года.
  • Альтернативный сценарий предполагает затяжной конфликт и сохранение цен на нефть на уровне не ниже 100 долларов за баррель.
Инфляция

Рост мировых цен на нефть быстро влияет на цены в Украине, поскольку страна в значительной степени зависит от импорта топлива.
Удорожание бензина и дизеля увеличивает расходы бизнеса на транспортировку и логистику, что постепенно отражается в стоимости товаров и услуг. В результате инфляционное давление усиливается.

ВВП

Более высокие цены на энергоносители сдерживают экономическую активность. Рост себестоимости в энергоемких и транспортно зависимых отраслях снижает их маржинальность и вынуждает бизнес сокращать производство. Это создает дополнительные препятствия для экономического обновления.
Внешняя торговля

Удорожание нефти и газа означает большие затраты на импорт энергоресурсов, необходимых для работы в экономике и обеспечения оборонных потребностей.
В то же время, частично этот эффект могут компенсировать:
  • более высокие цены на продовольствие;
  • удорожание металлургической продукции;
  • рост спроса на украинские оборонные технологии.

Безопасность

Смена геополитических приоритетов международных партнеров создает для Украины как дополнительные возможности, так и новые риски.
В то же время, высокие цены на нефть увеличивают доходы страны-агрессора, хотя не устраняют накопившиеся структурные проблемы ее экономики.
НБУ отмечает, что и дальше оперативно будет реагировать на изменения внешних условий, чтобы сохранить макрофинансовую стабильность. Если риски для инфляции усилятся, регулятор готов принять дополнительные меры, в частности, усилить монетарную политику.
Ранее мы сообщили, что по оценке Госстата, в I квартале 2026 года реальный ВВП Украины снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,5% по сравнению с I кварталом в прошлом году.
Светлана Вышковская
