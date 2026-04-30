Инфляция, ВВП и риски: что прогнозируют в Нацбанке

В марте инфляция ускорилась до 7,9% в годовом исчислении, базовая — до 7,1%, что превысило предыдущий прогноз НБУ. По оценкам регулятора, в апреле рост цен продолжался, хотя инфляционные ожидания оставались стабильными.
Когда инфляция снова начнет снижаться
В ближайшие месяцы инфляция будет держаться вблизи текущих уровней, но во втором полугодии может возрасти до 9,4% в конце года. Это связано с давлением на расходы бизнеса, в первую очередь из-за уже зафиксированного подорожания энергии.
Возврат к устойчивому снижению ожидается с 2027 года. Среди ключевых факторов — уменьшение внешнего ценового давления, постепенное восстановление урожаев и улучшение ситуации в энергетике. По прогнозу НБУ, инфляция замедлится до 6,5% в конце 2027 года и достигнет 5% в 2028 году.
Экономика растет медленнее
НБУ фиксирует, что в начале 2026 года экономическая активность замедлилась из-за атак на энергетическую инфраструктуру, проблемы с логистикой и холодную зиму. Дополнительно повлияли задержки международной помощи.
В результате рост ВВП в I квартале оценивается на уровне 0,2% в годовом исчислении.
В дальнейшем регулятор ожидает следующие показатели:
прогноз на 2026 год ухудшился до 1,3%;
в последующие годы ожидается ускорение экономики до 2,8−3,7% благодаря восстановлению энергосистемы, инвестициям и внутреннему спросу.
Внешняя помощь и главные риски
НБУ отмечает, что неопределенность с международной поддержкой снизилась. Ожидается более 53 млрд долл. помощи в 2026 году, что позволит покрывать бюджетные нужды и поддерживать резервы на высоком уровне.
В то же время , ключевым риском остается война. Последующие атаки на инфраструктуру, возможные перебои с финансированием, дефицит рабочей силы и развитие ситуации на Ближнем Востоке могут усилить инфляционное давление и сдерживать экономику.
При этом сохраняется и потенциал положительных сценариев — усиление поддержки партнеров, продвижение реформ и привлечение инвестиций в случае улучшения ситуации в сфере безопасности.