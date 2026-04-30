Инфляция, ВВП и риски: что прогнозируют в Нацбанке Сегодня 16:03

Прогнозирование роста экономики

Национальный банк вместе с решением сохранить учетную ставку на уровне 15% обнародовал обновленные данные по инфляции, развитию экономики и ключевым рискам.

Инфляция снова растет

Основные причины: Как говорится в сообщении регулятора, после длительного замедления с июня 2025 года по январь 2026 года инфляция перешла к росту.

подорожание энергоресурсов из-за атак на энергосистему,

рост цен на горючее на фоне событий на Ближнем Востоке,

предыдущее ослабление гривны,

более быстрое, чем ожидалось, повышение зарплат.

В марте инфляция ускорилась до 7,9% в годовом исчислении, базовая — до 7,1%, что превысило предыдущий прогноз НБУ. По оценкам регулятора, в апреле рост цен продолжался, хотя инфляционные ожидания оставались стабильными.

Когда инфляция снова начнет снижаться

В ближайшие месяцы инфляция будет держаться вблизи текущих уровней, но во втором полугодии может возрасти до 9,4% в конце года. Это связано с давлением на расходы бизнеса, в первую очередь из-за уже зафиксированного подорожания энергии.

Возврат к устойчивому снижению ожидается с 2027 года. Среди ключевых факторов — уменьшение внешнего ценового давления, постепенное восстановление урожаев и улучшение ситуации в энергетике. По прогнозу НБУ, инфляция замедлится до 6,5% в конце 2027 года и достигнет 5% в 2028 году.

Экономика растет медленнее

НБУ фиксирует, что в начале 2026 года экономическая активность замедлилась из-за атак на энергетическую инфраструктуру, проблемы с логистикой и холодную зиму. Дополнительно повлияли задержки международной помощи.

В результате рост ВВП в I квартале оценивается на уровне 0,2% в годовом исчислении.

В дальнейшем регулятор ожидает следующие показатели:

прогноз на 2026 год ухудшился до 1,3%;

в последующие годы ожидается ускорение экономики до 2,8−3,7% благодаря восстановлению энергосистемы, инвестициям и внутреннему спросу.

Внешняя помощь и главные риски

НБУ отмечает, что неопределенность с международной поддержкой снизилась. Ожидается более 53 млрд долл. помощи в 2026 году, что позволит покрывать бюджетные нужды и поддерживать резервы на высоком уровне.

В то же время , ключевым риском остается война. Последующие атаки на инфраструктуру, возможные перебои с финансированием, дефицит рабочей силы и развитие ситуации на Ближнем Востоке могут усилить инфляционное давление и сдерживать экономику.

При этом сохраняется и потенциал положительных сценариев — усиление поддержки партнеров, продвижение реформ и привлечение инвестиций в случае улучшения ситуации в сфере безопасности.

