Европа инвестирует €100 млн в революционный авиадвигатель (фото) Сегодня 23:19 — Мир

Классические турбореактивные двигатели — те же здоровенные «бочки» под крыльями самолетов — вытеснили из своей конструкции практически все.

Дальше экономить горючее старыми методами уже просто не получится. Поэтому инженеры пошли ва-банк и предложили радикальный шаг: а что, если вообще выбросить наружный кожух?

За реализацию этой идеи взялось франко-американское объединение CFM (общее детище Safran Aircraft Engines и GE Aerospace). Буквально в прошлом месяце они перевели разработку своего двигателя с открытым вентилятором на новый этап. Проекту дали точное название — TAKE OFF, пишет Internesting Engineering.

Европа поверила в идею деньгами. Программа Clean Aviation выделила на разработку кругленькую сумму — 100 миллионов евро. Главными в процессе назначили французов из Safran, но в общей сложности к команде подтянулись более двадцати партнеров, включая таких тяжеловесов, как Airbus и GKN Aerospace.

Их общая цель состоит в том, чтобы к концу этого десятилетия собрать готовый железный прототип и поднять его в небо для реальных тестов.

Вообще этот проект — лишь часть более масштабной истории — программы RISE, которая развернулась еще в 2021 году. Главная техническая фишка здесь скрывается в полном отказе от трубы вокруг лопастей. Это делается ради одного ключевого показателя — степени двухконтурности.

Если без скучных академических терминов, то это соотношение объема воздуха, который просто обтекает камеру сгорания, к тому объему, что попадает внутрь.

Хитрость заключается в том, что гораздо выгоднее захватить гигантскую массу воздуха и толкнуть ее относительно медленно. Тягу вы получите ту же, а вот керосина сожжете гораздо меньше. Современные пассажирские лайнеры как раз и выезжают на этом принципе, но из-за наличия внешнего корпуса они физически уперлись в свой предел — показатель от 10 до 12 до одного.

Это означает, что через внешний контур проходит в десять раз больше воздуха, чем через внутреннюю раскаленную турбину. А вот конструкция открытого ротора позволит довести этот показатель до фантастических шестидесяти к одному. На практике это означает снижение расходов авиационного горючего и вредных выбросов по меньшей мере на двадцать процентов.

Работа над проектом продвигается достаточно активно. Разработчики успешно создали и протестировали ключевые узлы: сам открытый вентилятор, высокоскоростной компрессор, компактную коробку передач и облегченные элементы конструкции. В ходе проверок эти детали даже превзошли целевой показатель в двадцать процентов экономии. Сзади также более четырехсот часов продувания в аэродинамических трубах, где инженеры собирали данные о тяге, акустике и особенностях крепления двигателя к самолету.

Теперь проект TAKE OFF переходит к более комплексным проверкам целой системы. Лопасти будут тестировать на оледенение, проверять их надежность и уровень шума на высоких скоростях. В начале 2027 года на новом заводе Safran планируется начать полномасштабные наземные тесты переднего модуля, а в 2028-м — комплексные проверки на земле.

Если все пойдет по графику, в 2029 году полностью собранный двигатель прицепят к летучей лаборатории Airbus A380 и поднимут в небо. Инженеры будут собирать данные во время рулежки, взлета, крейсерского полета и посадки. Эта информация ляжет в основу финального дизайна, чтобы ориентировочно в 2035 году самолеты с открытыми вентиляторами могли выполнять обычные коммерческие рейсы.

