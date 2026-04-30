Во Франции заявки на добровольную службу превысили число мест Сегодня 21:33 — Мир

Французская армия получила более 2300 заявок от желающих попасть в первый набор программы добровольной национальной военной службы для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. Однако на сегодняшний день в этой программе доступно только 1800 мест.

Об этом сообщает в четверг, 30 апреля, «Укринформ» со ссылкой на Le Figaro.

«Сегодня имеем более 2300 заявок, включая 1600 молодых людей, ожидающих оценки, и 260, которые уже назначены», — заявил изданию генерал Арно Гужон, заместитель директора по набору молодежи во французскую армию. Он добавил, что примерно 22% заявок — это молодые женщины.

Молодежь от 18 до 25 лет имела время на подачу заявок до июля, чтобы вступить в вооруженные силы на десятимесячный период с сентября по ноябрь — исключительно на материковой части Франции или ее заморских территориях.

Как рассказал генерал Гужон, большинство заявителей (90%) хотят служить в боевых частях (пехота, кавалерия, инженеры, артиллерия), хотя армия предлагает ряд других карьерных путей — таких как логистика, разведка, техническое обслуживание и испытания техники.

В целом вооруженные силы планируют набрать три тысячи человек в 2026 году, 4000 — в 2027, 10 000 — в 2030, с окончательной целью довести это количество до 42 500 в 2035 году.

После месяца базовой подготовки новобранцев, интегрированных в подразделения, будут отбираться на основе их медицинской пригодности, мотивации и пригодности к нуждам вооруженных сил. Им ежемесячно будут выплачивать около 800 евро зарплаты, а также будут обеспечивать жильем в течение службы.

