Лучшие пляжи Европы в 2026 году (инфографика) Сегодня 18:33 — Мир

Некоторые побережья таких стран, как Греция, Испания, Португалия, Италия, Франция и Ирландия, в этом году входят в число 50 лучших в мире.

Греческий пляж Фтери едва не занял первое место. Расположенный на Кефалонии, крупнейшем из Ионических островов, пляж находится в уединенной бухте, до которой можно добраться только на лодке или по крутому пешеходному маршруту. По словам команды World’s 50 Best Beaches, «девственная красота и спокойная обстановка пляжа Фтери делают его убежищем для тех, кто ищет покоя и единения с природой».

Пляж Кала-Макарелла на Балеарском острове Менорка занимает 12 место. Благодаря своей бухте в форме подковы его воды относительно спокойны круглый год, что способствовало его популярности.

За ним следует итальянский Cala Dei Gabbiani на Сардинии, занимающий 18-е место. Его берег, покрытый белой галькой, делает воду кристально чистой, а известняковые скалы придают ей живописную красоту.

Пляж Капуташ в Турции, несомненно, один из самых красивых в Европе благодаря своему расположению у подножия каньона и ярко-голубой воде. Этот пляж, расположенный между Кашем и Калканом на юго-западе Турции, занимает 29 место и был выбран из-за его потрясающих пейзажей.

ТОП-11 лучших пляжей Европы

Пятерку лучших пляжей Европы дополняет еще один греческий пляж — Порто-Кацик. Это один из самых известных пляжей Лефкады, куда путешественники стекаются благодаря потрясающим скалам и глубоким лазурным водам.

Как определяют лучшие пляжи мира

50 лучших пляжей мира определяются на основе номинаций и голосов более 1000 человек, работающих в этой области, включая туристических авторов, инфлюэнсеров и агентов.

Каждый пляж, включенный в рейтинг, оценивается на основе таких критериев как уникальность окружающего ландшафта, вероятность встречи с дикой природой, спокойствие воды для купания или отдыха, а также вероятность идеального пляжного дня.

Команда также ищет девственные пляжи и обращает особое внимание на уровень переполненности места назначения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.