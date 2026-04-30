Лучшие пляжи Европы в 2026 году (инфографика)
Некоторые побережья таких стран, как Греция, Испания, Португалия, Италия, Франция и Ирландия, в этом году входят в число 50 лучших в мире.
Вебсайт «50 лучших пляжей мира» ищет лучшие места за последние несколько лет, пишет es.euronews.
Греческий пляж Фтери едва не занял первое место. Расположенный на Кефалонии, крупнейшем из Ионических островов, пляж находится в уединенной бухте, до которой можно добраться только на лодке или по крутому пешеходному маршруту. По словам команды World’s 50 Best Beaches, «девственная красота и спокойная обстановка пляжа Фтери делают его убежищем для тех, кто ищет покоя и единения с природой».
Пляж Кала-Макарелла на Балеарском острове Менорка занимает 12 место. Благодаря своей бухте в форме подковы его воды относительно спокойны круглый год, что способствовало его популярности.
За ним следует итальянский Cala Dei Gabbiani на Сардинии, занимающий 18-е место. Его берег, покрытый белой галькой, делает воду кристально чистой, а известняковые скалы придают ей живописную красоту.
Пляж Капуташ в Турции, несомненно, один из самых красивых в Европе благодаря своему расположению у подножия каньона и ярко-голубой воде. Этот пляж, расположенный между Кашем и Калканом на юго-западе Турции, занимает 29 место и был выбран из-за его потрясающих пейзажей.
ТОП-11 лучших пляжей Европы
Пятерку лучших пляжей Европы дополняет еще один греческий пляж — Порто-Кацик. Это один из самых известных пляжей Лефкады, куда путешественники стекаются благодаря потрясающим скалам и глубоким лазурным водам.
Как определяют лучшие пляжи мира
50 лучших пляжей мира определяются на основе номинаций и голосов более 1000 человек, работающих в этой области, включая туристических авторов, инфлюэнсеров и агентов.
Каждый пляж, включенный в рейтинг, оценивается на основе таких критериев как уникальность окружающего ландшафта, вероятность встречи с дикой природой, спокойствие воды для купания или отдыха, а также вероятность идеального пляжного дня.
Команда также ищет девственные пляжи и обращает особое внимание на уровень переполненности места назначения.
