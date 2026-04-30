Высокие цены на нефть не спасут экономику рф Сегодня 20:20 — Мир

Высокие цены на нефть не спасут экономику рф

российская экономика завершила первый квартал 2026 года в минусе. Об этом пишет The Moscow Timеs со ссылкой на отчет Министерства экономического развития и торговли рф.

За январь-март ВВП сократился на 0,3% в годовом выражении, несмотря на рост в марте (+1,8%), которого оказалось недостаточно, что перекрыть спад января (-1,8%) и февраля (-1,8%). Квартальный спад ВВП стал для россии первым с начала 2023 года и, как следствие, экономика потеряла треть роста, показанного в прошлом году (1%).

Читайте также На 553%: рф установила рекорд по количеству миллиардеров

Экономическая динамика в россии значительно ухудшилась в последние месяцы, отмечает эксперт немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге. Впервые с начала войны в рецессию скатилась несырьевая промышленность, в некоторых отраслях начался полноценный обвал: производство одежды упало на 13,9%, выпуск металлургии — на 10,1%. После ударов по НПЗ на 0,5% сократилось производство нефтепродуктов, второй год подряд в минусе — производство продуктов питания (-0,2%).

Аналитики отмечают, что экономика замедляется абсолютно во всех отраслях — даже военно-промышленный комплекс, съедающий триллионы из бюджета, ушел в минус: выпуск «готовых металлических изделий», к которым статистика относит снаряды и бомбы, в первом квартале снизился на 0,8%.

Сейчас экономика вошла в своего рода «сумеречной зоны», отмечает Клюге: с одной стороны — нарастающие внутренние проблемы, с другой — положительные эффекты от войны в Иране и взлетевших цен на нефть. Российский сорт Urals, который еще в начале года продавали по 40 долларов и выше, теперь стоит дороже 100 долларов за баррель. А это, по расчетам Центробанка рф, принесет стране 58 млрд долларов дополнительной сырьевой выручки.

Но ждать ускорения экономического роста не приходится, считает российский «Сбербанк». Он ухудшил прогноз темпов роста ВВП до 0,5−1%, поднял прогноз по инфляции (до 5−6%), а также сообщил, что бизнес впервые с 2022 года фиксирует падение оборотов.

