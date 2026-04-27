Рынок рф захватывают «магазины для бедных», их количество выросло за год на четверть
В россии значительно падает покупательская способность населения, из-за чего россияне все чаще выбирают так называемые магазины для бедных.
Речь идет о дискаунтерах — магазинах, в которых предлагают товары по ценам значительно ниже среднерыночных. Количество таких торговых объектов выросло на 26,4% за год, что подтверждают данные разведки.
Кроме того, выросло и количество торговых точек — на 5,8%.
«В то же время их выручка увеличилась на 67,3%, что говорит о резком росте спроса именно на дешевые товары и эконом-сегмент», — сообщили в СВР.
Отмечается, что популярность так называемых магазинов для бедных напрямую связана с экономическими трудностями и аккуратным поведением потребителей. Россияне все чаще отказываются от более дорогих форматов в пользу доступных альтернатив, ориентируясь, прежде всего, на цену.
В то же время, традиционные супермаркеты и магазины «у дома» демонстрируют умеренное сворачивание и переформатирование и перестали быть главными драйверами рынка.
Напомним, дефицит бюджета рф превысил годовой план и достиг около 70 млрд долларов, что почти вдвое больше предыдущей оценки Минфина оккупантов.
Как известно, недавно глава Кремля путин вызвал главных экономистов рф и возмутился, почему ожидания по экономике не совпадают с результатом.
путин также поручил правительству составить план мер по оживлению экономической ситуации, ведь валовой внутренний продукт россии в январе-феврале сократился на 1,8%.
Поделиться новостью
Также по теме
Украина стала седьмой страной в мире по военным расходам
В Германии требуют как можно скорее ввести обязательную военную службу
Новый «экономический тигр»: когда Украина построит мощную экономику
Иран предложил США план открытия Ормузского пролива
Можно ли получить повторную временную защиту в ЕС — условия и страны
Италия станет страной с наибольшим долгом в еврозоне Reuters