0 800 307 555
ру
Рынок рф захватывают «магазины для бедных», их количество выросло за год на четверть

Мир
11
В россии значительно падает покупательская способность населения, из-за чего россияне все чаще выбирают так называемые магазины для бедных.
Речь идет о дискаунтерах — магазинах, в которых предлагают товары по ценам значительно ниже среднерыночных. Количество таких торговых объектов выросло на 26,4% за год, что подтверждают данные разведки.
Кроме того, выросло и количество торговых точек — на 5,8%.
«В то же время их выручка увеличилась на 67,3%, что говорит о резком росте спроса именно на дешевые товары и эконом-сегмент», — сообщили в СВР.
Отмечается, что популярность так называемых магазинов для бедных напрямую связана с экономическими трудностями и аккуратным поведением потребителей. Россияне все чаще отказываются от более дорогих форматов в пользу доступных альтернатив, ориентируясь, прежде всего, на цену.
В то же время, традиционные супермаркеты и магазины «у дома» демонстрируют умеренное сворачивание и переформатирование и перестали быть главными драйверами рынка.
Напомним, дефицит бюджета рф превысил годовой план и достиг около 70 млрд долларов, что почти вдвое больше предыдущей оценки Минфина оккупантов.
Как известно, недавно глава Кремля путин вызвал главных экономистов рф и возмутился, почему ожидания по экономике не совпадают с результатом.
путин также поручил правительству составить план мер по оживлению экономической ситуации, ведь валовой внутренний продукт россии в январе-феврале сократился на 1,8%.
По материалам:
РБК-Україна
россия
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems