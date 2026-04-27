Рынок рф захватывают «магазины для бедных», их количество выросло за год на четверть

В россии значительно падает покупательская способность населения, из-за чего россияне все чаще выбирают так называемые магазины для бедных.

Речь идет о дискаунтерах — магазинах, в которых предлагают товары по ценам значительно ниже среднерыночных. Количество таких торговых объектов выросло на 26,4% за год, что подтверждают данные разведки.

Кроме того, выросло и количество торговых точек — на 5,8%.

«В то же время их выручка увеличилась на 67,3%, что говорит о резком росте спроса именно на дешевые товары и эконом-сегмент», — сообщили в СВР.

Отмечается, что популярность так называемых магазинов для бедных напрямую связана с экономическими трудностями и аккуратным поведением потребителей. Россияне все чаще отказываются от более дорогих форматов в пользу доступных альтернатив, ориентируясь, прежде всего, на цену.

В то же время, традиционные супермаркеты и магазины «у дома» демонстрируют умеренное сворачивание и переформатирование и перестали быть главными драйверами рынка.

Напомним, дефицит бюджета рф превысил годовой план и достиг около 70 млрд долларов, что почти вдвое больше предыдущей оценки Минфина оккупантов.

Как известно, недавно глава Кремля путин вызвал главных экономистов рф и возмутился, почему ожидания по экономике не совпадают с результатом.

путин также поручил правительству составить план мер по оживлению экономической ситуации, ведь валовой внутренний продукт россии в январе-феврале сократился на 1,8%.

