рф продает Китаю газ почти за бесценок: цены в разы ниже, чем для Европы

рф продает Китаю газ почти за бесценок: цены в разы ниже, чем для Европы

россия ожидает, что поставки природного газа в Китай будут продаваться со значительным дисконтом по сравнению с европейским рынком по меньшей мере до 2029 года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и расчеты, относящиеся к российским прогнозам энергетического рынка.

Согласно материалу ценовой разрыв между поставками в Китай и экспортом в Турцию и на доступные европейские рынки сохраняется на значительном уровне. Ранее в оценках российских экономических ведомств отмечалось, что стоимость газа для Китая может оказаться на десятки процентов ниже, чем для европейских покупателей.

По данным Bloomberg, в предварительных прогнозах ценовая разница составляла от примерно 27% до 38% в пользу более дешевых поставок в Китай. В отдельных расчетах также упоминались сценарии, при которых цена для Китая могла быть почти вдвое ниже цены для стран Европы.

В материале подчеркивается, что такая ценовая структура отражает продолжающуюся переориентацию российских энергетических потоков на азиатское направление на фоне сокращения доступа к европейскому рынку после начала войны против Украины.

В то же время, отмечается, что увеличение поставок в Китай не компенсирует полностью потери европейского рынка ни по объемам, ни по маржинальности. При этом структура контрактов остается долгосрочной и привязана к существующим энергетическим соглашениям между сторонами.

