Мир потерял $50 миллиардов из-за дефицита нефти

Мир недосчитался нефти на $50 миллиардов за менее 50 дней войны с Ираном

Мир потерял более 50 миллиардов долларов стоимости сырой нефти, которая не была добыта с тех пор, как почти 50 дней тому назад началась война с Ираном, и последствия этого кризиса будут ощущаться еще месяцами, а то и годами.

Об этом свидетельствуют расчеты Reuters.

500 миллионов потерянных баррелей нефти

С того момента, как в конце февраля начался кризис, с глобального рынка выбыли более 500 миллионов баррелей сырой нефти и конденсата, свидетельствуют данные Kpler. Это самый большой сбой энергетических поставок в современной истории.

Чтобы понять масштаб катастрофы, аналитики Reuters приводят следующие сравнения. Утраченный объем нефти равен:

5 дням полной остановки всей мировой экономики;

11 дням полного отсутствия какого-либо дорожного движения в мире;

1 месяц потребления нефти в США или всей Европе;

6 лет потребления горючего вооруженными силами США.

Этого объема также хватило бы, чтобы обеспечивать горючим международную морскую индустрию около четырех месяцев.

Читайте также Может ли Ближний Восток закрыть дефицит дизеля для Украины

Арабские страны Персидского залива потеряли в марте около 8 миллионов баррелей в сутки добычи сырой нефти, что почти равно совокупной добыче Exxon Mobil и Chevron, двух крупнейших нефтяных компаний мира.

Экспорт авиационного горючего из Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Бахрейна и Омана сократился с примерно 19,6 миллиона баррелей в феврале до 4,1 миллиона баррелей за март и апрель вместе, свидетельствуют данные Kpler.

По оценкам Reuters, этого утраченного объема хватило бы примерно на 20 тысяч рейсов туда и обратно между аэропортом Джона Кеннеди в Нью-Йорке и лондонским Гитроу.

Экономические последствия

Поскольку с начала конфликта цены на нефть в среднем держались около 100 долларов за баррель, эти потерянные объемы означают примерно 50 миллиардов долларов недополученных доходов, сказал старший аналитик Kpler Йоханнес Раубаль.

Это равно сокращению годового валового внутреннего продукта Германии на 1% или примерно всему ВВП таких меньших стран, как Латвия или Эстония.

